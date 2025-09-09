Gürsel Tekin'den 'il binası' yanıtı: Genel Başkanımız nereyi uygun görürse, her yer bizim

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği ara kararla geçici olarak CHP İstanbul İl Başkanlığına atanan Gürsel Tekin, CHP Genel Merkezi'nin il binası adresini değiştirmesine ilişkin konuştu.

CHP'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Taksim'e gelerek Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakan Tekin, il başkanlığı binası konusunda, "Sayın Genel Başkanımız nereyi uygun görürse... Her yer bizimdir" dedi. Tekin, CHP'nin Taksim'de yapacağı ve Özgür Özel'in de katılacağı etkinliğine de katılabileceğini söyledi.

Gürsel Tekin polis eşliğinde il binasına girdi: "Tepki gösterenler CHP'li değil"

CHP'nin yıl dönümü nedeniyle Taksim Meydanı'na çelenk bırakan Tekin, "CHP savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partidir. Geleneklerine uygun, anayasasına uygun davranış içinde olacağız. Bu bizim genel görevimizdir" dedi.

"Öfkemizi içimize gömdük"

Çelenk bırakma töreninin ardındna konuşan Tekin, şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkanımız ve yöneticilerimiz de buraya gelecek. Onlarla da bugün, partimizin kuruluş felsefesine uygun şekilde el ele kol kola vereceğiz. Bundan sonra da binaydı, oydu, buydu tartışmalarının hiçbirinin parçası olmayacağız. Ben ve arkadaşlarım kısa süre içerisinde yapılması gereken ne varsa yapıp kamuoyunun önüne çıkıp, 'Bizler partimize karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirdik. Teşekkür ederiz' deyip görevimize son vereceğiz.

"Resmi binamız Sarıyer"

Her ne kadar arkadaşlarımız öfkeyle bize kızgın olsalar da biz öfkemizi içimize gömdük. Gün öfke, günü birbirimize laf yetiştirme günü değil. Gün Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü, dirliğini sağlayabilecek çok önemli çalışmalar bizi bekliyor. Bizim bütün uğraşımız, bütün çabamız bu olacak.

Bizim resmi binamız şu anda Sarıyer. Sonra bir bina tartışmasının içine girmek istemiyoruz, öyle bir sorun yok. Genel Başkanımız nereyi uygun görürse oradayız. Yeter ki üstünde altı oklu Cumhuriyet Halk Partisi yazan yer olsun, her yer bizimdir. Şu anda bizim resmi binamız Sarıyer. Sarıyer'e gideceğiz.

"CHP dürüstlerin partisidir"

Canları sağ olsun demokratik tepki, bize pet şişe değil kurşunlar da işlemez. Yarın mahcup olabileceğiniz şeyleri söylemeyin. Çok kolay bir görev değil. Söz konusu CHP olunca gerisi teferruattır. Parti yöneticilerimiz ile kucaklaşacağız düşmanları çatlatacağız.

Ben partinin tüm kademelerinde görev yaptım. CHP’nin genel başkanlarının ortak özelliği para ilişkisi sıfır. CHP dürüstlerin partisidir. Şu anda bizim resmi binamız Sarıyer. Bugünden itibaren işimiz gücümüz teşkilatlarımızla görüşerek sorunları bitirelim."

