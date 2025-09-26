Gürsel Tekin: CHP’nin kurumsal kimliğini korumak istiyorum

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin seçilmiş il başkanı Özgür Çelik hakkındaki ihtiyati tedbir itirazını reddetmesinin ardından açıklama yaptı. Tekin, kararı ve partideki süreçleri eleştirirken “Ben suç işlemedim ki kendimi savunayım” dedi.

Duruşma sonrasında Sarıyer’deki eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gelen Tekin, basına yaptığı açıklamada partideki görev ve geçmiş mücadelelerini anlattı: “Biz emeğimizle, sokakta alın terimizle, İstanbul’u karış karış, Türkiye coğrafyasında 110 bin kilometre emek sarf ederek mücadele eden bir arkadaşınızım" dedi.

Tekin, kendisi ve arkadaşlarının “bir savunma yapmaya” gelmediğini vurguladı: “Savunma sadece suç işlerseniz yapılır. Bizim yolumuz kuruluş değerlerini korumak. Biz liderlerin elinden tutarak siyaset yapan insanlar değiliz.” Böylece iddiaları reddetti ve parti içi ya da dışı suçlamalara karşı tutumunu netleştirdi.

Tekin, bazı isimlere yönelik disiplin uygulamalarını eleştirerek, “Yüzlerce arkadaşımızın tutukluluğuna sebep olan iftiracılar ve itirafçılarla ilgili neden işlem yapmıyorsunuz?” diye sordu. Ayrıca bazı medya kuruluşlarına yönelik sert uyarılarda bulundu.

Tekin, parti yönetimine ve Genel Başkan’a seslenerek, beklediği adımların farklı olduğunu söyledi: “Ben, tutuklanmalara yol açanlarla ilgili daha kararlı işlemler beklerdim. Bizi kimlerin karşısına çıkaracağınızı biliyor musunuz?” dedi.

Açıklamanın sonunda Tekin, partinin kurumsal kimliğini korumak istediğini belirtti ve “Yalan, yanlış, iftira bir daha yaparsanız hukuksal haklarımı kullanmak zorunda kalırım" dedi.

