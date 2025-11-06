ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 6 Kasım 2025 15:39
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2025 15:47
2 dk Okuma

Gürsel Tekin CHP İstanbul'un banka hesaplarını da istedi

Banka, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yazıyla başvurdu ve nasıl işlem yapılacağı konusunda açık talimat talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Gürsel Tekin CHP İstanbul'un banka hesaplarını da istedi
Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı kongresine açılan dava sonrası İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tartışmalı kararla Gürsel Tekin’i atamasının ardından, parti örgütü olağanüstü ve olağan olmak üzere iki ayrı kongre yaptı. Her iki kongrede de Özgür Çelik yeniden İl Başkanı seçildi ve bir ay içinde iki kez mazbatasını aldı.

Özel: CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’tir
Özel: CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’tir
3 Eylül 2025
Özel: Hizmet de açsak Özgür Çelik’le, hapis de yatsak Özgür Çelik’le
Özel: Hizmet de açsak Özgür Çelik’le, hapis de yatsak Özgür Çelik’le
10 Eylül 2025

Ancak CHP Genel Merkezi’nin bölge adliye mahkemesine yaptığı itiraz reddedildi ve ilk derece mahkemesinin “Tekin kayyım olarak devam etsin” kararı yürürlükte kaldı.

Hesaplar için bankaya başvuru, bankadan mahkemeye yazı

Son kararın ardından Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın banka hesaplarını kontrol etmek için ilgili bankaya başvurdu. Banka ise, bir tarafta kayyum Tekin’in, diğer tarafta son kongrelerde seçilmiş yönetimin talimatları bulunması nedeniyle tereddüt oluştuğunu bildirdi.

Banka, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yazıyla başvurarak, Tekin’in kayyum atanmasına dair karar ile Özgür Çelik’in son kongrede seçilmesi arasındaki çelişkiyi hatırlattı ve nasıl işlem yapılacağı konusunda açık talimat talep etti.

Süreç, mahkemenin vereceği yeni talimatla netleşecek.

Bir ayda ikinci kez: Özgür Çelik yeniden mazbatasını aldı
Bir ayda ikinci kez: Özgür Çelik yeniden mazbatasını aldı
24 Ekim 2025
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik mazbatasını aldı
"MAHKEMENİN DEĞİL DELEGENİN İRADESİ"
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik mazbatasını aldı
29 Eylül 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik kayyım Gürsel Tekin CHP İstanbul İl başkanı
