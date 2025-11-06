Gürsel Tekin CHP İstanbul'un banka hesaplarını da istedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı kongresine açılan dava sonrası İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tartışmalı kararla Gürsel Tekin’i atamasının ardından, parti örgütü olağanüstü ve olağan olmak üzere iki ayrı kongre yaptı. Her iki kongrede de Özgür Çelik yeniden İl Başkanı seçildi ve bir ay içinde iki kez mazbatasını aldı.

Özel: CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’tir

Özel: Hizmet de açsak Özgür Çelik’le, hapis de yatsak Özgür Çelik’le

Ancak CHP Genel Merkezi’nin bölge adliye mahkemesine yaptığı itiraz reddedildi ve ilk derece mahkemesinin “Tekin kayyım olarak devam etsin” kararı yürürlükte kaldı.

Hesaplar için bankaya başvuru, bankadan mahkemeye yazı

Son kararın ardından Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın banka hesaplarını kontrol etmek için ilgili bankaya başvurdu. Banka ise, bir tarafta kayyum Tekin’in, diğer tarafta son kongrelerde seçilmiş yönetimin talimatları bulunması nedeniyle tereddüt oluştuğunu bildirdi.

Banka, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yazıyla başvurarak, Tekin’in kayyum atanmasına dair karar ile Özgür Çelik’in son kongrede seçilmesi arasındaki çelişkiyi hatırlattı ve nasıl işlem yapılacağı konusunda açık talimat talep etti.

Süreç, mahkemenin vereceği yeni talimatla netleşecek.

Bir ayda ikinci kez: Özgür Çelik yeniden mazbatasını aldı

"MAHKEMENİN DEĞİL DELEGENİN İRADESİ" CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik mazbatasını aldı

(EMK)