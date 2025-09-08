Gürsel Tekin bianet'e konuştu: İl başkanlığına gideceğim, çok iyi karşılanacağız

Mahkeme tarafından il yönetiminin görevden alındığı CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak atanan Gürsel Tekin’in bugün binaya geleceğini açıklaması üzerine dün geceden bu yana İl Başkanlığı önünde hareketli saatler yaşanıyor.

CHP İl Başkanlığı önünde bekleyiş sürüyor

Dün CHP tarafından yapılan toplanma çağrısı üzerine İstanbul Valiliği, 6 ilçede dört günlük miting, yürüyüş ve etkinlik yasağı getirdi. Çağrı sonrası İl Başkanlığı çevik kuvvet polisleri tarafından çembere alındı, polis binaya giden yolları kapattı.

CHP lideri Özgür Özel'in "bütün CHP’lileri İstanbul’daki baba ocağına" davetiyle milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar il başkanlığına gitti. Binaya sokulmayan partililer polis bariyerlerini güçlükle aştı.

"Baba ocağının kapısı evladına açık olur"

CHP İstanbul İl Başkanlığı polis ablukasında

Polisin gidiş yollarını kapadığı il binası önünde gece boyunca süren bekleyiş, yağmur altında sabah saatlerinde de devam ediyor.

Gürsel Tekin gideceğini doğruladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına bugün saat 12.00'de gitmesi beklenen Gürsel Tekin'in gitmekten vazgeçtiğine dair iddialar yayılmıştı. bianet'e konuşan Tekin, iddiaları yalanladı. İl başkanlığına gideceğini ve hiç bir sorunun yaşanmayacağını belirtti.

Tekin şunları söyledi:

"Gitmeyeceğim yönünde dolaşan bilgiler doğru değil. Gideceğim ve düşünüldüğü gibi bir tepki de olmayacak, hiç bir sorun yaşamayacağım. Görüşmelerimiz devam ediyor, heyetimizle orada olacağız"

(NÖ)