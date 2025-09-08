ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 8 Eylül 2025 09:34
 ~ Son Güncelleme: 8 Eylül 2025 10:30
2 dk Okuma

Gürsel Tekin bianet'e konuştu: İl başkanlığına gideceğim, çok iyi karşılanacağız

CHP İstanbul İl Yönetimi'nin mahkeme kararıyla görevden alınıp İl Başkanlığı'na atadığı Gürsel Tekin'in polis ablukası altındaki il başkanlığı binasına gitmesi bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gürsel Tekin bianet'e konuştu: İl başkanlığına gideceğim, çok iyi karşılanacağız
Fotoğraf: AA

Mahkeme tarafından il yönetiminin görevden alındığı CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak atanan Gürsel Tekin’in bugün binaya geleceğini açıklaması üzerine dün geceden bu yana İl Başkanlığı önünde hareketli saatler yaşanıyor.

CHP İl Başkanlığı önünde bekleyiş sürüyor
CHP İl Başkanlığı önünde bekleyiş sürüyor
8 Eylül 2025

Dün CHP tarafından yapılan toplanma çağrısı üzerine İstanbul Valiliği, 6 ilçede dört günlük miting, yürüyüş ve etkinlik yasağı getirdi. Çağrı sonrası İl Başkanlığı çevik kuvvet polisleri tarafından çembere alındı, polis binaya giden yolları kapattı.

CHP lideri Özgür Özel'in "bütün CHP’lileri İstanbul’daki baba ocağına" davetiyle milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar il başkanlığına gitti. Binaya sokulmayan partililer polis bariyerlerini güçlükle aştı.

"Baba ocağının kapısı evladına açık olur"

CHP İstanbul İl Başkanlığı polis ablukasında
CHP İstanbul İl Başkanlığı polis ablukasında
7 Eylül 2025

Polisin gidiş yollarını kapadığı il binası önünde gece boyunca süren bekleyiş, yağmur altında sabah saatlerinde de devam ediyor.

Gürsel Tekin gideceğini doğruladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına bugün saat 12.00'de gitmesi beklenen Gürsel Tekin'in gitmekten vazgeçtiğine dair iddialar yayılmıştı. bianet'e konuşan Tekin, iddiaları yalanladı. İl başkanlığına gideceğini ve hiç bir sorunun yaşanmayacağını belirtti.

Tekin şunları söyledi:

"Gitmeyeceğim yönünde dolaşan bilgiler doğru değil. Gideceğim ve düşünüldüğü gibi bir tepki de olmayacak, hiç bir sorun yaşamayacağım. Görüşmelerimiz devam ediyor, heyetimizle orada olacağız"

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
gürsel tekin CHP KIlıçdaroğlu özgür özel İstanbul
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git