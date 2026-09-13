Gürlek’ten LGBTİ+ operasyonlarına “aile ve toplum düzeni” gerekçesi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezli olmak üzere toplam 15 ili kapsayan ve LGBTİ+ dernekleri ile mekanlarının da hedef alındığı operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Gürlek, “Ailem Güvende” adı verilen operasyonlar kapsamında 162 kişi, dokuz dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem yürütüldüğünü açıkladı.

Operasyonların, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “2026–2035 Aile ve Nüfus On Yılı” vizyonu ile 2026/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda yürütüldüğünü belirten Gürlek, çalışmaların “çocukları, aile kurumunu ve toplum düzenini koruma” gerekçesiyle sürdürüldüğünü iddia etti.

Kaos GL’ye polis operasyonu: Derneğe polis girdi, yöneticiler gözaltına alındı

Beş başsavcılık koordinasyonunda

Gürlek’in açıklamasına göre soruşturmalar İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, Emniyet ve Jandarma birimleriyle birlikte yürütülüyor.

Beş il merkezli operasyonların toplam 15 ili kapsadığını belirten Gürlek, 162 şüpheli, dokuz dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem yapıldığını söyledi.

Gürlek, soruşturmalarda gizli soruşturmacı görevlendirildiğini, teknik ve fiziki takip yapıldığını, tanık beyanları ile dijital incelemeler ve görüntü kayıtlarının kullanıldığını söyledi.

Bu çalışmaların ardından eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldığını belirten Gürlek, operasyonlarda uyuşturucu maddeler ile çok sayıda dijital materyale el konulduğunu, bazı sosyal medya hesapları ve internet siteleri hakkında da erişim engeli tedbiri uygulandığını açıkladı.

KaosGL ve Velvele dahil çok sayıda LGBTİ+ hesabına erişim engeli

Derneklerin yurt dışından aldığı fonlar da soruşturuluyor

Gürlek, soruşturmaların mali boyutunda LGBTİ+ derneklerinin yurt dışından aldığı fonların da incelendiğini açıkladı.

MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan “yüksek tutarlarda fon aktarıldığının” tespit edildiğini ileri süren Gürlek, para hareketlerinin kaynağı ve soruşturmalara konu edilen faaliyetlerle bağlantısının araştırıldığını söyledi.

Bakan açıklamasında LGBTİ+’ları hedef alan “LGBT ve ahlaksızlığı teşvik eden dernekler” ifadesini kullandı.

(NÖ)