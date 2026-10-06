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YT: Yayın Tarihi: 06.10.2026 14:07 6 Ekim 2026 14:07
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.10.2026 14:11 6 Ekim 2026 14:11
Okuma Okuma:  3 dakika

Gürlek: Fon soruşturmasında yurt dışındaki paraların iadesi için süreç başlatıldı

Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturmasında 85 kişinin tutuklandığını, 220 kişi hakkında işlem yapıldığını ve TMSF’de gönüllü iade hesabı açıldığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gürlek: Fon soruşturmasında yurt dışındaki paraların iadesi için süreç başlatıldı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, başta fon soruşturması olmak üzere hakemlere yönelik bahis soruşturması, “Terörsüz Türkiye” süreci ve süresiz nafaka düzenlemesine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

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Bugün 12:35

Fon soruşturması

AA'daki habere göre, fon soruşturmasına ilişkin bilgi veren Gürlek, şu ana kadar 85 şüphelinin tutuklandığını, 220 kişi hakkında işlem yapıldığını ve çok sayıda kişinin mal varlığının dondurulduğunu söyledi.

Gürlek, soruşturma kapsamında kısa sürede sisteme dahil olan ve yüksek miktarlarda para çektiği belirlenen kişilerle ilgili de çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Gürlek, “17 Eylül itibarıyla fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık” dedi.

Soruşturmanın sürdüğünü belirten Gürlek, “İyi niyetli yatırımcılarımızın, hisselerimizin, şirketlerimizin özellikle bu süreçten etkilenmemesi lazım” diye konuştu.

TMSF bünyesinde gönüllü olarak para iadesi yapmak isteyenler için hesap açıldığını söyleyen Gürlek, TMSF Başkanı ile görüştüğünü ve beş kişinin bu hesaba ödeme yaptığını aktardı.

Yurt dışına çıkarılan paraların geri getirilmesi için de adli süreç başlatıldığını belirten Gürlek, İsviçre'ye gönderilen paraların Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Gürlek, fon soruşturmasında zarar miktarının iki katını karşılamanın etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilebileceğini ancak bunun soruşturmanın veya dosyanın kapanması anlamına gelmediğini belirtti.

“Üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Hukuk çerçevesinde sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız” diyen Gürlek, Maliye Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) da çeşitli önlemler aldığını söyledi.

Devletin kurumlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla koordinasyon içinde çalıştığını belirten Gürlek, “Ucu kime giderse gitsin, ismi ne olursa olsun, kararlılıkla mücadele ediyoruz” dedi.

Hakemlere yönelik bahis soruşturması

Türk futbolunun temiz olması gerektiğini söyleyen Gürlek, hakemlerin maçları herhangi bir kişi veya kuruma bağlı olmadan, kurallar çerçevesinde yönetmesini istediklerini belirtti.

Gürlek, soruşturma dosyasında MASAK raporları, HTS kayıtları ve WhatsApp yazışmaları gibi delillerin bulunduğunu söyledi. Hakemlerin bahis oynayıp oynamadığının da araştırıldığını belirten Gürlek, “Bizim amacımız tamamen futbolun temiz kalması” dedi.

“Terörsüz Türkiye” süreci

Gürlek, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Süreci provoke etmek isteyen oluşumlar olabileceğini söyleyen Gürlek, bunlara “göz açtırmayacaklarını” belirtti.

Sürecin tamamlanmasını temenni ettiğini söyleyen Gürlek, “Terörsüz Türkiye, insanlarımızın enerjilerini yatırıma, teşviğe yapması demek, gençlerimizin iş potansiyeline kavuşması demek” diye konuştu.

Süresiz nafaka düzenlemesi

Gürlek, süresiz nafakaya ilişkin yasal düzenlemenin de Meclis gündemine getirileceğini söyledi.

Meclis kapanmadan önce bu konuda bir çalışma yaptıklarını belirten Gürlek, “Meclis açıldı, bu konudaki paketi Meclis'e sunacağız” dedi.

Kaşif Kozinoğlu soruşturması

Gürlek, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. “Kurtlar Vadisi” dizisinin bir bölümünde Kozinoğlu'nun ölümünün canlandırıldığını hatırlatan Gürlek, senaryoyu yazan üç kişinin bilgi sahibi olarak dosyada yer aldığını söyledi.

Dizide cezaevindeki elektrik kesintisine kadar bazı ayrıntıların işlendiğini belirten Gürlek, soruşturma kapsamında bu konuların da incelendiğini aktardı.

Gürlek ayrıca Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde, “Türk piyasası, Türk ekonomisi çok güçlü. Bizim gözbebeğimiz. Buradaki küçük bir kısımda meydana gelen hadiseyi genele yaymamak gerekiyor” dedi.

Haber Yeri
İstanbul
Fon Soruşturması nafaka düzenlemesi kaşif kozinoğlu akın gürlek
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