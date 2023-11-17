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Yayın Tarihi: 17 Kasım 2023 10:01
 ~ Son Güncelleme: 17 Kasım 2023 11:03
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Gürer: Ziraat odasına kayıtlı diye çiftçiye 5 bin TL ikramiye verilmedi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilere bir defaya mahsus verilen 5 bin lira tutarındaki ikramiyeden çalışan emekliler ve çiftçilerin de yararlanması için kanun teklifi verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/17/gurer-ziraat-odasina-kayitli-diye-ciftciye-5-bin-tl-ikramiye-verilmedi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifini Meclise sundu.

“Çiftçi emekliler mağdur edildi”

Emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira tutarındaki ikramiye verilmesi düzenlemesinden çalışan emekli ve emekli olan çiftçilerin muaf tutulmasının, bu kesimler için mağduriyet yarattığına değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şöyle dedi:

"02 Kasım 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7464 sayılı Kanunun 20. maddesi ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 98. madde ile belirlenen Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemeleri alan bireylere bir defaya mahsus olmak üzere 5.000 TL ödeme yapılacağı açıklanmıştır."

"Ancak, bu düzenleme, emekli olmasına karşın çalışmakta olan işçi ve emekli çiftçilerin mağduriyetine neden olmaktadır. Onlar kapsam dışında bırakılması haksızlıktır.”

“Emekli ihtiyacı olmasa çalışmaz"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun Teklifine ilişkin yaptığı değerlendirmede şöyle dedi:

"Ekonomik kriz derinleşti; krizlerden en çok etkilenen emeklilerin ücretlerinin iyileştirilmesi beklenirken siyasi iktidar bu yönde girişimde bulunmadı ama emeklilere Cumhuriyetimizin 100. Yılı kapsamında 5 bin lira ikramiye verileceğini açıkladı."

"Çalışan emekliler ise bundan muaf tutuldu. Emekli ihtiyacı olmasa çalışmaz. Durumu iyi olan ya da çalışamayacak durumda olan emekli çalışmıyor. Bu durumda binlerce emekli ikramiyeden mahrum kalıyor."

"Öte yandan Ziraat Odalarına kayıtlı çiftçiler de ikramiyeden muaf tutuluyor. Çiftçinin odaya kaydı varsa çalışıyor sayıldı ve 5 bin liralık ikramiyeden muaf kaldı. Bu konuyla ilgili hazırladığım Kanun Teklifini Meclis Başkanlığına gönderdi."

"Bu durumun düzeltilmeli ödeme yapılmadan tüm emeklilere 5 bin liralık ikramiyeden yararlanmalıdır."

"Esasen tüm emekli maaşlarında enflasyona göre düzenlemeye de gidilmelidir. Emekli maaşı açlık sınırı altında kalmıştır. En düşük emekli aylığı asgari ücret olmalıdır. Emekliler için ayrımcılıktan iktidar vazgeçip, intibak düzenlemesi de bir an önce sağlanmalıdır.”

(EMK)

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