Gürcistanlı gazeteci Mzia Amaghlobeli gözaltına alındı

Gürcistanlı gazeteci Mzia Amaghlobeli 12 Ocak Pazar günü “polis memuruna saldırmak” iddiasıyla Batum'da gözaltına alındı.

Gözaltına alındığı sırada Amaghlobeli, halk protestolarında gözaltına alınanlarla dayanışma için gerçekleştirilen protestoda yer alıyordu. Amaghlobeli ile birlikte aralarında hak savunucuları, medya çalışanları ve muhalefet üyelerinin de bulunduğu 19 kişi daha gözaltına alındı.

Gürcistan’da iktidarda bulunan aşırı sağ parti Gürcü Rüyası 26 Ekim’de yapılan parlamento seçimlerde tekrar birinci parti seçilmiş, ancak yerel ve uluslararası seçim gözlem kuruluşları seçimlerde yolsuzluk yapıldığına dair raporlar yayınlamıştı. Bunun üzerine halk yaklaşık iki aydır sokak protestoları düzenliyor. Protestolarda yeniden seçim, Gürcistan’ın AB katılım müzakerelerine geri dönmesi ve gözaltına alınan protestocuların serbest bırakılması talep ediliyor.

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Amaghlobeli, Gürcistan’da önde gelen bağımsız medya kuruluşlarından internet gazetesi Batumelebi ve internet dergisi Netgazeti’nin kurucusu ve genel yayın yönetmeni.

An itibariyle Batum Şehir Mahkemesi tarafından gözaltında tutulan Amaghlobeli 12 Ocak’ta iki kere gözaltına alındı. İlk olarak protesto çıkartması yapıştırmaktan ötürü gözaltına alınan Amaghlobeli daha sonra “suç işleme şüphesi” ile yeniden gözaltına alındı, ancak hakkındaki suçlamalar henüz açıklanmadı.

Yargılandığı duruşmaya Maria Ressa’nın “Diktatöre Karşı Durmak: Geleceğimiz İçin Mücadele” kitabıyla katılan Amaghlobeli, kitabın içeriğinin iktidardaki Gürcü Rüyası’nın muhalefete baskı için kullandığı taktikleri anlattığını savundu.

Amaghlobeli Gürcistan Ceza Kanununun 353. maddesi gerekçe gösterilerek “polise saldırı” suçlamasıyla gözaltında tutuluyor. Amaghlobeli’nin davasının bir sonraki duruşması 4 Mart’ta görülecek.

Amaghlobeli ile dayanışmak üzere gazeteciler 14 Ocak’ta (dün) yerel saatle 17:00 ile 20:00 arası ülke çapında bir protesto düzenledi.

Hak örgütlerinden Amaghlobeli’ye destek

Af Örgütü’ne göre, Gürcistan’daki insan hakları savunucuları gözaltına alınanlara ulaşmada zorluklar yaşandığını aktarırken gözaltına alınanlardan bazılarının polis tarafından fiziksel şiddete, kötü muameleye ve sözlü tacize maruz bırakıldığını bildirdi.

Af Örgütü, Gürcistan’da 30 Aralık 2024'te kabul edilen ve protesto çıkartması dağıtmak gibi eylemleri suç sayan yasaların hükümetin ifade özgürlüğüne yönelik baskılarında rahatsız edici bir tırmanışı temsil ettiği uyarısında bulundu.

Kadın ve LGBTİ+ gazetecileri destekleyen Women in Journalism, Amaghlobeli'nin gözaltına alınmasını “basın özgürlüğüne yönelik bariz bir saldırı” olarak nitelendirdi. Kasım ayında protestoların başlamasından bu yana onlarca kadın gazetecinin taciz ve polis şiddetiyle karşı karşıya kaldığını belirten örgüt, “Amaghlobeli ve meslektaşları Batum'daki yetkililerin haksız gözaltılarını belgelemek için sahadaydı. Kendisine yönelik suçlamaların düşürülmesini ve Gürcistan'da bağımsız gazetecilere yönelik zulme son verilmesini talep ediyoruz.” dedi.

İnsan hakları ile ilgili uluslararası sivil toplum kuruluşu Sivil Haklar Savunucuları ise şöyle konuştu:

Sivil Haklar Savunucuları Gürcistan'daki gelişmeleri yakından takip etmektedir ve gazetecilere yönelik gözdağı, tehdit ve hem fiziksel hem de sözlü saldırı olaylarının arttığını gözlemlemiştir. Gürcistan makamlarını gazetecilere yönelik tüm saldırıları durdurmaya, basın özgürlüğünü desteklemeye ve medyanın misilleme korkusu olmadan faaliyet gösterebilmesi için güvenli bir ortam yaratmaya çağırıyoruz. Ayrıca yetkilileri, uluslararası insan hakları standartlarıyla tam uyumlu, adil ve şeffaf bir yasal süreci garanti altına almaya çağırıyoruz.

(EC)