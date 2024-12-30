Gürcistan’da siyasi kriz: Zurabişvili görevi bırakmayı reddetti

26 Ekim’de yapılan seçimleri yeniden kazanan aşırı sağ Gürcü Rüyası partisinin yeni cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili pazar günü (dün) parlamento binası içinde başkanlık yemini etti. Ancak Orbeliani Sarayı önünde halka seslenen mevcut cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili görevden ayrılmayı reddettiğini açıkladı.

Gürcistan’da 26 Ekim’de yapılan parlamento seçimlerini aşırı sağ parti Gürcü Rüyası kazandı. Ancak seçimlerde yolsuzluk yapıldığı iddia edilirken halk, seçimlerin yeniden yapılması için 1 aydır sokakta. Seçimleri izleyen örgütlerden Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’ndan (Organization for Security and Cooperation in Europe - OSCE) Eoghan Murphy, 20 Aralık’ta yaptığı açıklamasında “seçim güvenliğine ve sürece dair kamusal güvene zarar verecek nitelikte birtakım noktaların” olduğunu söylemişti.

Muhalefet partileri ise seçimlerin yapıldığı günden beri parlamentoyu boykot ediyor.

ABD Cumhuriyetçi kongre üyesi Joe Wilson, AB yanlısı Zurabişvili’yi “Gürcistan’ın tek meşru lideri” olarak tanımladı ve Donald Trump’ın Ocak ayında gerçekleşecek başkanlık yemini törenine davet etti.



Zurabişvili: “Meşru tek cumhurbaşkanı benim”

Zurabişvili, başkanlık sarayı olan Orbeliani Sarayı önünde halka hitaben yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

Meşru tek cumhurbaşkanı benim. Başkanlık sarayını terk edeceğim, ancak Kavelaşvili’nin cumhurbaşkanlığı gayrimeşrudur. Başkanlık binası, orada yalnızca meşru bir cumhurbaşkanı olduğu sürece bir semboldür.

Seçimlerin Rusya tarafından manipüle edildiğini iddia eden Zurabişvili yeniden seçim talebini yineledi.

22 Aralık’ta Gürcü Rüyası partisinin başbakanı Irakli Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Zurabişvili için şunları söylemişti:

29 Aralık'ta Salome Zurabishvili görevinden ayrılmak zorunda kalacak, hayatına nerede devam edecek, parmaklıklar ardında mı yoksa parmaklıklar dışında mı, göreceğiz. Ceza Kanunu normlarını ihlal etmeyecek kadar akıllı olacağını düşünüyorum.

Cumhurbaşkanlığı yemini

Mikheil Kavelaşvili’nin başkanlık yemin töreni, Gürcistan tarihinde ilk defa parlamento binasındaki genel kurul odasında kapalı bir şekilde dün gerçekleştirildi.

Başbakan Irakli Kobakhidze de Kavelaşvili’nin yemin töreninde hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığı yeminin ardından Kavelaşvili “Gürcü gelenekleri, değerleri, ulusal kimliği, ailenin kutsallığı ve inancını takdir ediyorum. Tarihimiz bize açıkça gösteriyor ki vatanımızı ve geleneklerimizi savunmak için yapılan sayısız mücadeleden sonra barış, her zaman Gürcü halkının esas amaçlarından ve değerlerinden biri olmuştur.”

Kavelaşvili, anti-LGBTİ+ yorumlarıyla ve aşırı sağ görüşleriyle biliniyor.

Gürcü Rüyası’nın iktidarda olduğu Mayıs ayında “yabancı etkinin şeffaflığı” yasası pek çok tartışmaya neden olmuştu.

Gürcistan'daki Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Pawel Herczynski ise Temmuz ayında Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin durdurulduğunu açıklamıştı.

(EC)