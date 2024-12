Gürcistan’da siyasi kriz: Zurabişvili görevi bırakmayı reddetti

26 Ekim’de yapılan seçimleri yeniden kazanan aşırı sağ Gürcü Rüyası partisinin yeni cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili pazar günü (dün) parlamento binası içinde başkanlık yemini etti. Ancak Orbeliani Sarayı önünde halka seslenen mevcut cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili görevden ayrılmayı reddettiğini açıkladı.

Gürcistan’da 26 Ekim’de yapılan parlamento seçimlerini aşırı sağ parti Gürcü Rüyası kazandı. Ancak seçimlerde yolsuzluk yapıldığı iddia edilirken halk, seçimlerin yeniden yapılması için 1 aydır sokakta.

Seçimleri izleyen örgütlerden Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’ndan (Organization for Security and Cooperation in Europe - OSCE) Eoghan Murphy, 20 Aralık’ta yaptığı açıklamasında “seçim güvenliğine ve sürece dair kamusal güvene zarar verecek nitelikte birtakım noktaların” olduğunu söylemişti.