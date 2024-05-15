Gürcistan ,'yabancı etki yasasını' protestolar altında parlamentodan geçirdi

Gürcistan Parlamentosu, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin sunduğu 'yabancı etki yasasını' parlamentodan geçirdi.

Muhaliflerin karşıt görüşleri bastırmak için kullanılacağı gerekçesiyle karşı çıktığı yasa 30'a karşı 84 kabul edildi.

Teklif ülkede haftalar boyunca protestolara neden olmuştu. Yasalaşması için Parlamentoda üç kez oylanması gereken teklifin görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasında kavga ve tartışmalar çıkmıştı.

Cumhurbaşkanın veto etmesi bekleniyor

Göstericilerin "Rus yasası" olarak nitelendirerek tepki gösterdiği yasa, imzalaması için Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'ye gönderilecek.

Zurabişvili, daha önce yaptığı açıklamalarda, yasa tasarısına karşı olduğunu ifade etmişti.

Göstericiler gibi, tasarıyı "Rus yasası" olarak nitelendiren Zurabişvili, tasarının Parlamentoda kabul edilmesi durumunda veto edeceğini belirtmişti.

Zurabişvili'nin veto etmesi durumunda yasanın tekrar parlamentoya gönderilmesi için iki haftalık süre gerekiyor.

İktidar partisi, Parlamentoda Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin yasaya yönelik kullanacağı veto kararını aşacak çoğunluğa sahip bulunuyor.

Parlamentonun önünde protesto

Parlamentoda oylamanın yapıldığı sırada binanın çevresinde yasa karşıtı gösteriler devam etti.

Olay yerine gelen çok sayıda polis, göstericilerin binanın önünden çekilmesi için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Oylamanın sonuçları açıklanınca, bazı göstericiler Parlamento binasına girmeye çalıştı.

Kapıları kırmak isteyen göstericiler ile polis arasında çıkan arbedenin ardından gözaltına alınanlar oldu.

Yasa fon alan kuruluşları hedef alıyor

Hükümetin bu yıl parlamentoya tekrar sunduğu tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurtdışından alan Gürcistan'da kurulan kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor.

Tasarıya göre, "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kabul edilen STK ve medya gibi kurum ve kuruluşlarının, kamu siciline aynı isimle kayıtlı olması gerekiyor.

Kayıt sırasında, kurum ve kuruluşları tarafından tüm gelirlerin yansıtılması gerekecektir.

Tasarıya göre, aynı zamanda kuruluşların her yıl mali beyanname doldurma zorunluluğu da olacak.

Yasa tasarısı, Adalet Bakanlığına her an konuyu araştırma, inceleme ve takip etme yetkisi veriyor.

"Yabancı bir gücün" çıkarlarını yürüten kuruluş olarak kaydolmaktan kaçınmak veya beyannamenin doldurulmaması, kuruluşu 25 bin Gürcistan larisi (yaklaşık 302 bin lira) cezayla karşı karşıya bırakacak.

ABD: Hem AB hem de NATO bağlamında geriye adım

ABD, Gürcistan Parlamentosunda kabul edilen "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısının "Kremlin tarzı yasa" olduğunu ve bundan dolayı "derin endişe" duyduğunu bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde Gürcistan Parlamentosunda yeni kabul edilen yasa tasarısına ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Jean-Pierre, Gürcistan Parlamentosunun onayladığı "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısının Rusya'nın etkisiyle atılan bir adım olduğunu ima ederek, "Gürcistan'ın henüz geçirdiği Kremlin tarzı yabancı ajanlar tasarısından derin endişe duyuyoruz." dedi.

Söz konusu tasarının ülkedeki demokratik değerlere zarar vereceğini savunan Jean-Pierre, bu adımla Gürcistan'ın hem Avrupa Birliği hem de NATO bağlamında geriye doğru adım atmış olacağını belirtti.

Gürcistan halkının tasarıya tepkisini de hatırlatan Jean-Pierre, "Eğer tasarı yasalaşırsa o zaman Gürcistan ile ilişkilerimizi köklü şekilde yeniden gözden geçirmek zorunda kalacağız." değerlendirmesini yaptı.

(HA)