Gürcistan'da muhalifler parlamento önünde çadır kurdu

Gürcistan'da 26 Ekim’de yapılan parlamento seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefet partileri ve destekçileri, başkent Tiflis'te parlamento önünde çadır kurdu. Polis, caddede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Ellerinde Gürcistan ile Avrupa Birliği (AB) bayrakları taşıyan göstericiler "Oyunu Geri Al" yazılı pankartlarla seçimlerin yeniden yapılmasını talep etti ve hükümeti eleştiren sloganlar attı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre protestocular, soğuk hava nedeniyle gece boyunca ateş yakarak caddede kalmaya devam etti.

Muhalifler, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi’nin galip çıktığı seçimlerde hile yapıldığını söylüyor. Hükümet yetkilileri ise protestocuların amacının ülkede istikrarsızlık yaratmak olduğunu savunuyor.

Muhaliflere destek veren Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, seçimin iptali için 19 Kasım’da Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Gürcistan seçimleri

Ülkede 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazandı.

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu'nun 17 Kasım’da yayımladığı "seçim özet protokolüne" göre seçimlerde yüzde 53,93 oy alan Gürcü Hayali Partisi, 150 koltuklu parlamentoda 89 milletvekilli ile temsil edilecek.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile seçim barajını geçen muhalefet partileri, hile yapıldığını iddia ederek sonuçları tanımadı. Başbakan İrakli Kobakhidze ise seçimlerin rekabetçi ve şeffaf ortamda demokratik şekilde yapıldığını belirterek, seçimleri tanımayanların "ülkede istikrarsızlık yaratma çabasında" olduğunu ifade etti.

Kobakhidze, muhalefetin protestosuna rağmen yeni parlamentonun 25 Kasım'da toplanacağını açıkladı. (TY)