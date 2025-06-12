Gürcistan "Batum Bayraktarı" Temur Katamadze'yi Türkiye'ye iade etti

Gürcistan, atalarının ülkesine iltica eden Temur Katamadze'yi (Gaffar Yılmaz) Batum'daki hükümet karşıtı protestolarda yer aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye iade etti.

57 yaşındaki Temur Katamadze, Batum'daki protesto eylemleri sırasında elinde sürekli Gürcistan bayrağıyla Rusya yanlısı hükümete karşı Avrupa yanlısı muhalefetin mitinglerine önderlik ettiği için "Batum Bayraktarı" olarak tanınıyor.

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"Pirveli" TV Kanalı, Temur Katamadze'nin 11 Haziran akşamı insan hakları savunucuları ve yakınlarınca görülmesine izin verilmeden ülkeden çıkarıldığını bildirdi.

Temur Katamadze'nin avukatı “Bu aşamada, ülkeden gönüllü ayrılma süresi dün akşam sona erdiğinden, hangi gerekçelerle sınır dışı edildiğini bilmiyoruz. Temur Katamadze yakın zamanda göç dairesi yetkililerinin kendisine uyguladığı psikolojik baskıdan şikayetçiydi. Elbette, Temur'un davasının Türkiye Cumhuriyeti'ndeki seyrini izleyeceğiz,” diye vurguladı

Avukatı, Ordulu Temur Katamadze aleyhine "silahlı örgüt üyeliği" suçlamasıyla Türk Ceza Kanunu'nun 314. Maddesi'nin 2. Fıkrası uyarınca Türkiye'de ceza davası açıldığını söyledi. Yasaya göre, Katamadze "beş ila on yıl arasında hapis cezası" tehdidi altında

Temur Katamadze ve davası

Temur Katamadze Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı bir Gürcü. Türkiye'de Gaffar Yılmaz adıyla nüfusa kayıtlı olan Katamadze Osmanlı döneminde Türkiye’ye göç eden Gürcü muhacirlerin dördüncü kuşak torunlarından.

Katamadze 2012'den bu yana Gürcistan’da yaşıyor. Türkiye, İran ve Azerbaycan’daki Gürcü diasporasının kültürel hakları ve Gürcistan yurttaşlığı edinmeleri için mücadele yürütüyor. Son dönemde Batum’da Avrupa yanlısı gösterilerde Gürcistan bayrağı taşımasıyla göze çarptı.

Temur Katamadze 2025 başlarında, Gürcistan’da önce protestolara katıldığı, ardından da yasal oturum hakkı olmadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Gürcistan’da sığınma veya insani statü talebinde bulunan Katamadze'nin talepleri Nisan 2025’te hem Tiflis Kent Mahkemesi hem İstinaf Mahkemesince reddedildi.

Gülen hareketiyle bağlantı iddiasını reddediyor

Avukatları, Türkiye’ye iadesi halinde Katamadze’nin siyasi gerekçelerle yargılanma, tutuklanma veya işkenceye maruz kalma riski taşıdığını savundu. Özellikle Gülen hareketiyle bağlantılı olduğu iddiaları bu kaygıyı artırıyor ancak Katamadze bu bağlantıyı reddediyor.

Katamadze tutuklulanmasını ve sınır dışı edilme ihtimalini protesto için 48 gün boyunca açlık grevi yaptı. Sağlığı ciddi şekilde bozuldu. Gürcistan Kamu Denetçiliği (ombudsman) duruma müdahil oldu ve sağlık koşullarına dikkat çekti.

Katamadze’ye ülkeyi terk için verilen süre dolunca 11 Haziran 2025'te Gürcistan İçişleri Bakanlığınca Türkiye’ye zorla sınır dışı edildi.

AİHM ve BM İnsan Hakları Komitesine başvurlarının sonuçlanması beklenmedi

Katamadze sırı dışı edildiğinde hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hem de BM İnsan Hakları Komitesi önünde tedbir talepleri olmasına karşın bu süreçlerin tamamlanmasına imkan verilmedi.

Gürcistan İçişleri Bakan Yardımcısı Aleksandre Darakhvelidze, sınır dışı işleminin Gürcistan yasalarına uygun olduğunu ve sekiz farklı mahkeme kararıyla desteklendiğini savundu.

Ancak avukatlar ve insan hakları örgütleri, devletin uluslararası mekanizmaların devreye girmesini engellemek için süreci bilinçli olarak hızlandırdığını ileri sürdüler.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, bu sınır dışı kararını eleştirdi ve anayasal sürecin çiğnendiğini söyledi.

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Gürcistan’daki Sosyal Adalet Merkezi ve Kamu Denetçiliği Kurumu, Katamadze’nin Türkiye’de kötü muamele, işkence ve siyasi zulüm riski altında olabileceğine dikkat çekti.

"InterPressNews" haber ajansına göre, Temur Katamadze'nin eşi Nino Kakuliya, eşinin Ordu'ya nakledildiğini ve ceza davası açıldığını bildirdi.

(AEK)