Gürbulak Sınır Kapısı'nda 1 ton 870 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen kontroller sırasında, kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilogram metamfetamin türü uyuşturucu maddeye el koydu.

Metamfetaminin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyar 609 milyon TL olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, olayla ilgili soruşturma Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Ticaret Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre, Gürbulak’ta bu yıl şimdiye kadar toplam 17 ton 144 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakanlık, bu miktarın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 234 oranında bir artışa işaret ettiğini belirtti.

Türkiye’de metamfetamin kullanımı

Halk arasında kristal, ateş buz, met gibi isimlerle de bilinen metamfetamin, kuvvetli bağımlılık yapıcı etkisi olan renksiz ve kokusuz bir madde. Kimyasal yapıları amfetaminlere benzese de merkezi sinir sisteminde daha güçlü etkilere sahip bir stimülan.

Ucuzluğu ve uzun süre uyanık tutma etkisi nedeniyle, metamfetamin Türkiye'de özellikle ağır iş kollarında çalışanlar arasında yaygınlaşıyor. En sık kullanıldığı gruplar arasında inşaat işçileri ile yoksul ve kırılgan toplumsal kesimler öne çıkıyor.

Maddenin yüksek dozda veya uzun süreli kullanımında, vücut ısısının aşırı yükselmesi (hipertermi), kalp ritim bozuklukları ve organ yetmezlikleri nedeniyle ölüm riski ciddi şekilde artıyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Kurulu'nun (INCB) 2024 raporuna göre Afganistan kaynaklı metamfetamin, İran üzerinden Türkiye'ye giriyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın yayımladığı 2024 Türkiye Uyuşturucu Raporu'na göre ise bağımlılık başvurularında metamfetamin, yüzde 37 ile ilk sırada yer alıyor.

Rapora göre, 2019 yılından itibaren metamfetamin yakalamalarında keskin bir artış gözlemlenmiş ve bu eğilim 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında da devam etmiştir. 2024 yılında ise ülke tarihindeki en yüksek metamfetamin yakalama miktarına (21 ton) ulaşılmıştır. (TY)