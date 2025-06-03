ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 3 Haziran 2025 11:59
 ~ Son Güncelleme: 3 Haziran 2025 17:38
2 dk Okuma

Gürbulak Sınır Kapısı'nda 1 ton 870 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Türkiye Uyuşturucu Raporu'na göre bağımlılık başvurularında metamfetamin, yüzde 37 ile ilk sırada yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gürbulak Sınır Kapısı'nda 1 ton 870 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen kontroller sırasında, kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilogram metamfetamin türü uyuşturucu maddeye el koydu.

Metamfetaminin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyar 609 milyon TL olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, olayla ilgili soruşturma Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Ticaret Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre, Gürbulak’ta bu yıl şimdiye kadar toplam 17 ton 144 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakanlık, bu miktarın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 234 oranında bir artışa işaret ettiğini belirtti.

"Metamfetamin ilk kullanılan madde olarak karşımıza çıkmaya başladı"
DOÇ. DR. VAHAP KARABULUT ANLATIYOR
"Metamfetamin ilk kullanılan madde olarak karşımıza çıkmaya başladı"
26 Mayıs 2022

Türkiye’de metamfetamin kullanımı

Halk arasında kristal, ateş buz, met gibi isimlerle de bilinen metamfetamin, kuvvetli bağımlılık yapıcı etkisi olan renksiz ve kokusuz bir madde. Kimyasal yapıları amfetaminlere benzese de merkezi sinir sisteminde daha güçlü etkilere sahip bir stimülan.

Ucuzluğu ve uzun süre uyanık tutma etkisi nedeniyle, metamfetamin Türkiye'de özellikle ağır iş kollarında çalışanlar arasında yaygınlaşıyor. En sık kullanıldığı gruplar arasında inşaat işçileri ile yoksul ve kırılgan toplumsal kesimler öne çıkıyor.

Maddenin yüksek dozda veya uzun süreli kullanımında, vücut ısısının aşırı yükselmesi (hipertermi), kalp ritim bozuklukları ve organ yetmezlikleri nedeniyle ölüm riski ciddi şekilde artıyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Kurulu'nun (INCB) 2024 raporuna göre Afganistan kaynaklı metamfetamin, İran üzerinden Türkiye'ye giriyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın yayımladığı 2024 Türkiye Uyuşturucu Raporu'na göre ise bağımlılık başvurularında metamfetamin, yüzde 37 ile ilk sırada yer alıyor.

Rapora göre, 2019 yılından itibaren metamfetamin yakalamalarında keskin bir artış gözlemlenmiş ve bu eğilim 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında da devam etmiştir. 2024 yılında ise ülke tarihindeki en yüksek metamfetamin yakalama miktarına (21 ton) ulaşılmıştır. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
metamfetamin Ağrı uyuşturucu madde kullanımı
ilgili haberler
Türkiye Uyuşturucu Raporu: Madde ölümlerinin yarısı metamfetaminden
6 Eylül 2024
/haber/turkiye-uyusturucu-raporu-madde-olumlerinin-yarisi-metamfetaminden-299398
Uyuşturucu operasyonu: 1 ton 237 kilo metamfetamin bulundu
20 Ekim 2023
/haber/uyusturucu-operasyonu-1-ton-237-kilo-metamfetamin-bulundu-286657
İstanbul’da iki günde 848 kilo metamfetamin yakalandı
27 Eylül 2023
/haber/istanbulda-iki-gunde-848-kilo-metamfetamin-yakalandi-285437
Havalimanında halıya emdirilmiş 17 kilo metamfetamin yakalandı
25 Eylül 2023
/haber/havalimaninda-haliya-emdirilmis-17-kilo-metamfetamin-yakalandi-284432
Öğrenci servisinde 23,5 kilo metamfetamin bulundu
23 Mayıs 2023
/haber/ogrenci-servisinde-23-5-kilo-metamfetamin-bulundu-279196
Yüksekova’da yarım ton metamfetamin yakalandı
7 Nisan 2023
/haber/yuksekova-da-yarim-ton-metamfetamin-yakalandi-276991
Metamfetamin yüzde 24,9’la en çok kullanılan ikinci uyuşturucu
17 Mart 2023
/haber/metamfetamin-yuzde-24-9-la-en-cok-kullanilan-ikinci-uyusturucu-275853
DOÇ. DR. VAHAP KARABULUT ANLATIYOR
"Metamfetamin ilk kullanılan madde olarak karşımıza çıkmaya başladı"
26 Mayıs 2022
/haber/metamfetamin-ilk-kullanilan-madde-olarak-karsimiza-cikmaya-basladi-262415
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Türkiye Uyuşturucu Raporu: Madde ölümlerinin yarısı metamfetaminden
6 Eylül 2024
/haber/turkiye-uyusturucu-raporu-madde-olumlerinin-yarisi-metamfetaminden-299398
Uyuşturucu operasyonu: 1 ton 237 kilo metamfetamin bulundu
20 Ekim 2023
/haber/uyusturucu-operasyonu-1-ton-237-kilo-metamfetamin-bulundu-286657
İstanbul’da iki günde 848 kilo metamfetamin yakalandı
27 Eylül 2023
/haber/istanbulda-iki-gunde-848-kilo-metamfetamin-yakalandi-285437
Havalimanında halıya emdirilmiş 17 kilo metamfetamin yakalandı
25 Eylül 2023
/haber/havalimaninda-haliya-emdirilmis-17-kilo-metamfetamin-yakalandi-284432
Öğrenci servisinde 23,5 kilo metamfetamin bulundu
23 Mayıs 2023
/haber/ogrenci-servisinde-23-5-kilo-metamfetamin-bulundu-279196
Yüksekova’da yarım ton metamfetamin yakalandı
7 Nisan 2023
/haber/yuksekova-da-yarim-ton-metamfetamin-yakalandi-276991
Metamfetamin yüzde 24,9’la en çok kullanılan ikinci uyuşturucu
17 Mart 2023
/haber/metamfetamin-yuzde-24-9-la-en-cok-kullanilan-ikinci-uyusturucu-275853
DOÇ. DR. VAHAP KARABULUT ANLATIYOR
"Metamfetamin ilk kullanılan madde olarak karşımıza çıkmaya başladı"
26 Mayıs 2022
/haber/metamfetamin-ilk-kullanilan-madde-olarak-karsimiza-cikmaya-basladi-262415
Sayfa Başına Git