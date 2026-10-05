Gurbetelli Ersöz Kadın Gazetecilik Ödülleri’nin kazananları belli oldu

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği’nin (MGK) bu yıl ikinci kez düzenlediği Gurbetelli Ersöz Kadın Gazetecilik Ödülleri’nin kazananları açıklandı.

Derneğin internet sitesinden yapılan açıklamada, ödüllerin “kadın gazeteciliğinin mücadelesini ve hakikat arayışını büyütmek; kadınların sözünü, deneyimini ve mücadelesini görünür kılan gazetecilik çalışmalarını desteklemek” amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Farklı kategorilerde verilen ödüllerin kazananları şöyle:

Kürtçe Haber

Suna Tunç, Hatice Kamer ve Leyla Ayaz’ın jüri üyeliğini yaptığı Kürtçe Haber Dalı’nda birincilik ödülü, gazeteci Perêz Remezan’ın “Çîroka Aske Kerîm: Birîndarek zindî ya karesata Enfalê û hovîtiya li Nugre Selman” başlıklı haberine verildi.

Türkçe Haber

Tuğçe Tatari, Ayşe Güney ve Elif Ekin Saltık’ın jüri üyeliğini yaptığı Türkçe Haber Dalı’nda birincilik ödülünü Elif Akgül kazandı.

Akgül, Inside Turkey’de yayımlanan “Dokuz taksitle ölüm: Türkiye’de ruhsatsız silaha erişim” başlıklı haberiyle ödüle layık görüldü.

Türkçe Haber Dalı Jüri Özel Ödülü ise JINNEWS’te yayımlanan “Serbest bırakılan Cumhurbaşkanı korumasından kadına tehdit” haberiyle Gülistan Gülmüş ve Derya Ren’e verildi.

Videolu Haber

Solin Alphan Başeğmez, Çilem Küçükkeleş ve Rojbin Ekin’in jüri üyeliğini yaptığı Videolu Haber Dalı’nda birincilik ödülü, Sewsen Eli ve Meryem Reşo’nun birlikte hazırladığı “Heviya Vegere” (Geri Dönüş Umudu) çalışmasına verildi.

Fotoğraf

Nişmiye Güler, Laura Domenech ve Maryam Ashrafi’nin jüri üyeliğini yaptığı Fotoğraf Dalı’nda birincilik ödülü, JINNEWS muhabiri Nudem Muhammed’in “Sönmeyen” adlı eserine verildi.

Fotoğraf Dalı Jüri Özel Ödülü ise Ajansa Welat muhabiri Sema Gezici’nin “Qêrîna Bêdeng” adlı eserine verildi.

Onur Ödülü JES projelerine karşı direnenlere

Gurbetelli Ersöz Kadın Gazetecilik Onur Ödülü bu yıl Gimgim ve Karlıova’da JES projelerine karşı doğasını, yaşam alanlarını ve geleceklerini savunanlara verildi.

Derneğin açıklamasında, Gimgim’de 22 Ocak’ta başlayan mücadelenin 3 Mayıs’ta Xwarik köyünde kurulan çadırla nöbete dönüştüğü ve 155’inci gününe ulaştığı aktarıldı.

Karlıova’nın Licik köyünde ise şirketin sondaj girişimine karşı 7 Ağustos’ta başlayan direnişin 60’ıncı gününde olduğu belirtildi.

Açıklamada, Onur Ödülü’nün “toprağa, suya ve yaşam alanlarına sahip çıkılarak sürdürülen bu ortak ve örgütlü mücadeleye” verildi.

(EMK)