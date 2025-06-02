Dünyaca ünlü rock grubu Guns N'Roses, bugün Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda vereceği konser öncesi, Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı.

Grup, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda "Knockin' On Heaven's Door" şarkısıyla paylaştıkları bir gönderiyle, 24 Ocak 2025'te Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Minguzzi'nin fotoğrafını paylaştı.

Grubun, Minguzzi'nin konsere katılmak istediğini öğrenmesinin ardından yapılan paylaşımda, "Rest in peace" (Huzur içinde yat) ifadesi yer aldı.

Paylaşıma Türkiye'den sanatçılar da destek verdi.

🔴 Guns N'Roses, İstanbul konseri öncesi Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı



👉 Grubun “Knockin' On Heaven's Door” şarkısıyla 15 yaşında öldürülen Minguzzi’yi anmasına Türkiye'den sanatçılar da destek verdi. https://t.co/sg7GHCicmI pic.twitter.com/F1j7P7FPIt — bianet (@bianet_org) June 2, 2025

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de Instagram hesabında, müzik grubunun "This I Love" şarkısı eşliğinde, "Beşiktaş Stadı'nda Guns N'Roses konserinde beraber olacağız oğlum," paylaşımını yaptı.

• Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025’te Kadıköy’deki tarihi Salı Pazarı’nda alışveriş yaptığı sırada, 15 yaşındaki B.B. ile yaşadığı tartışmanın ardından bıçaklandı. Olay sırasında yanında bulunan 16 yaşındaki U.B. ise yere düşen Minguzzi’yi tekmeledi. Ağır yaralanan Mattia Minguzzi, hastanede geçirdiği 14 günün ardından yaşamını yitirdi. Minguzzi, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile Türkiyeli çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi’nin oğluydu. (TY)