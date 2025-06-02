ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 2 Haziran 2025 12:12
 ~ Son Güncelleme: 2 Haziran 2025 12:37
1 dk Okuma

Guns N'Roses, İstanbul konseri öncesi Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı

Grubun “Knockin' On Heaven's Door” şarkısıyla 15 yaşında öldürülen Minguzzi’yi anmasına Türkiye'den sanatçılar da destek verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Guns N'Roses, İstanbul konseri öncesi Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı

Dünyaca ünlü rock grubu Guns N'Roses, bugün Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda vereceği konser öncesi, Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı.

Grup, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda "Knockin' On Heaven's Door" şarkısıyla paylaştıkları bir gönderiyle, 24 Ocak 2025'te Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Minguzzi'nin fotoğrafını paylaştı.

Grubun, Minguzzi'nin konsere katılmak istediğini öğrenmesinin ardından yapılan paylaşımda, "Rest in peace" (Huzur içinde yat) ifadesi yer aldı.

Paylaşıma Türkiye'den sanatçılar da destek verdi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de Instagram hesabında, müzik grubunun "This I Love" şarkısı eşliğinde, "Beşiktaş Stadı'nda Guns N'Roses konserinde beraber olacağız oğlum," paylaşımını yaptı.

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025’te Kadıköy’deki tarihi Salı Pazarı’nda alışveriş yaptığı sırada, 15 yaşındaki B.B. ile yaşadığı tartışmanın ardından bıçaklandı. Olay sırasında yanında bulunan 16 yaşındaki U.B. ise yere düşen Minguzzi’yi tekmeledi. Ağır yaralanan Mattia Minguzzi, hastanede geçirdiği 14 günün ardından yaşamını yitirdi. Minguzzi, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile Türkiyeli çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi’nin oğluydu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Guns N’ Roses Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti Mattia Ahmet Minguzzi çocuk cinayetleri
ilgili haberler
Ahmet Minguzzi davası 20 Haziran'a ertelendi
8 Mayıs 2025
/haber/ahmet-minguzzi-davasi-20-haziran-a-ertelendi-307263
"Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümü önlenebilirdi"
8 Mayıs 2025
/haber/mattia-ahmet-minguzzinin-olumu-onlenebilirdi-307261
Minguzzi Ailesi’nin avukatı Epözdemir tehdit edildi
23 Nisan 2025
/haber/minguzzi-ailesinin-avukati-epozdemir-tehdit-edildi-306719
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti organize suç kapsamına alındı
22 Nisan 2025
/haber/mattia-ahmet-minguzzi-cinayeti-organize-suc-kapsamina-alindi-306675
Candaş Tolga Işık: Minguzzi Ailesini ağırlayacağım diye tehdit ediliyorum
21 Nisan 2025
/haber/candas-tolga-isik-minguzzi-ailesini-agirlayacagim-diye-tehdit-ediliyorum-306633
Ahmet Mattia Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
10 Nisan 2025
/haber/ahmet-mattia-minguzzi-davasi-8-mayis-a-ertelendi-306317
Özgür Özel Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini ziyaret etti
9 Nisan 2025
/haber/ozgur-ozel-mattia-ahmet-minguzzinin-ailesini-ziyaret-etti-306299
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Ahmet Minguzzi davası 20 Haziran'a ertelendi
8 Mayıs 2025
/haber/ahmet-minguzzi-davasi-20-haziran-a-ertelendi-307263
"Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümü önlenebilirdi"
8 Mayıs 2025
/haber/mattia-ahmet-minguzzinin-olumu-onlenebilirdi-307261
Minguzzi Ailesi’nin avukatı Epözdemir tehdit edildi
23 Nisan 2025
/haber/minguzzi-ailesinin-avukati-epozdemir-tehdit-edildi-306719
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti organize suç kapsamına alındı
22 Nisan 2025
/haber/mattia-ahmet-minguzzi-cinayeti-organize-suc-kapsamina-alindi-306675
Candaş Tolga Işık: Minguzzi Ailesini ağırlayacağım diye tehdit ediliyorum
21 Nisan 2025
/haber/candas-tolga-isik-minguzzi-ailesini-agirlayacagim-diye-tehdit-ediliyorum-306633
Ahmet Mattia Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
10 Nisan 2025
/haber/ahmet-mattia-minguzzi-davasi-8-mayis-a-ertelendi-306317
Özgür Özel Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini ziyaret etti
9 Nisan 2025
/haber/ozgur-ozel-mattia-ahmet-minguzzinin-ailesini-ziyaret-etti-306299
Sayfa Başına Git