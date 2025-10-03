Günışığı Kitaplığı'ndan çıkan 5 yeni kitap çocuklarla buluştu

Günışı Kitaplığı'nan gelen 5 yeni kitabı sizlerle paylaşıyoruz.

Yapboz Evi - Melis Sena Yılmaz (176 sayfa)

Sürükleyici romanlarıyla sevilen yazar Melis Sena Yılmaz, Aşağİstanbul’da yarattığı rengârenk dünyada yepyeni, soluksuz bir macera daha anlatıyor. Gizemlerin yapboz tablolarıyla örüldüğü polisiye tadındaki roman, okurunu şaşırtıcı ipuçları peşinde heyecanla koşturuyor. Muzip bir dille yüreklere dokunurken sevginin, merakın ve gerçeklerin gücünü hissettiriyor.

Aşağİstanbul - Melis Sena Yılmaz (200 sayfa)

Melis Sena Yılmaz, ilk çocuk romanında okurunu, gerçeküstü bir başka İstanbul’a davet ediyor. Galata semtinden ulaşılan Aşağİstanbul’un gizemli sokaklarında unutulmayacak bir yolculuğa çıkarıyor. Babasının izini süren, bilinmezi kovalayan bir çocuğun gözünden, duru bir dille akan roman, sürpriz karakterlerle ve şaşırtıcı mekânlarla renkleniyor. Çocukluğun sınırsız hayal gücüne övgü niteliğindeki fantastik macera, “Başka bir İstanbul olsaydı, nasıl olurdu?” sorusunu düşündürüyor. Sahip çıkmamız ve yaşatmamız gereken farklılıkların değerini duyumsatıyor.

O Ne O Gezegeni - Gürsen Özen (120 sayfa)

Öğretmenlik deneyimini edebi bir üslupla öykülerine taşıyan eğitimci yazar Gürsen Özen öykü koleksiyonuna yeni bir kitap ekledi. Sıcacık 9 öykü okuru, hem sabırsızlıkla büyümek hem de hep çocuk kalmak isteyenlerin kalbine, sofrasına, bahçesine, okul koridorlarına konuk ediyor. Merakla peşinden sürükleyen öyküler, çocuk yüreğinden taşan neşeyi yetişkinlere de taşıyor.

Küskünler - Behçet Çelik (160 sayfa)

Çağdaş edebiyatımızın ödüllü yazarlarından Behçet Çelik, ilkgençliğin samimi ve sahici duygularıyla örülü bir duruşma oyunu kuruyor. Bir aile meselesini çözmek için, dört arkadaşı hukuk yolunda bir araya getiriyor. Duru anlatımı ve güçlü öykülemesiyle temposu hiç düşmeyen roman, aynı plağı dinleyenlerin, bir matematik kümesinde buluşanların, kendini ifade edemeyenlerin, küskünlerin ve arada kalanların hikâyesini anlatıyor.

Babamın Köyünde - Jean-Philippe (Çev.Azade Aslan) (112 sayfa)

Fransız edebiyatının ödüllü yazarlarından Jean-Philippe Arrou-Vignod’nun, Türkçe’deki ilk romanı bir “büyüme” yolculuğunu anlatıyor. Güçlenip yükseklere uzanmaya, ev özlemine dayanmaya, beklenmedik değişimlerle baş etmeye ve en önemlisi, saklı yetenekleri keşfetmeye çağırıyor. İçten ve muzip diliyle gülümseten roman, havanın, suyun, arkadaşlığın, sevginin ve yeni heyecanların yardımıyla sınırların aşılabileceğini gösteriyor.

(NÖ)