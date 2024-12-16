Güney Kore’nin azledilen Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yargılanma süreci belirleniyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’ün azli için verilen önerge 14 Aralık’ta 85’e karşı 204 oyla Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi’nden geçti. Bunun üzerine Güney Kore Anayasa Mahkemesi Başkan Yeol'ün azil davası sürecinin planlanması için bugün toplandı. Azledilme sürecinin Ulusal Meclis ayağı tamamlanan başkan Yeol, “vatana ihanet” ve “görevlerini kötüye kullanma” suçlamalarıyla şu an cezai soruşturma altında.

AA'nın Güney Kore merkezli haber ajansı Yonhap’a dayandırdığı habere göre Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Yeol’un azil davasının ilk hazırlık duruşmasının 27 Aralık’ta yapılacağını duyurdu.

180 gün içinde Anayasa Mahkemesi, kamuya açık gerçekleştirilecek azil davası duruşmaları sonucunda Yeol’un devlet başkanlığından azledilmesine ya da görevine iade edilmesine karar verecek.

Anayasa Mahkemesi, Yeol’un azil davasının yürütülmesi için dokuz yargıçtan oluşan bir ekip kurdu. Yonhap’ın haberine göre mahkeme, dokuz kişilik kadronun üçünün boş olması nedeniyle yargılamanın altı kişilik bir heyet ile sürdürüleceğini açıkladı. Başkan Yeol hakkındaki azil kararının Anayasa Mahkemesi sürecinden geçmesi için altı yargıcın da onayı gerekiyor.

Parlamentodaki siyasi partiler heyette boş kalan üç kadro için adaylarını belirlerken mahkeme heyetindeki yargıç atamalarının onaylanması için özel bir meclis komisyonu kuruldu. Parlamento onayının ardından, geçici Cumhurbaşkanı ve Başbakan Han Duck-Soo yargıçları resmen atayacak. Ulusal Meclis, pozisyonları doldurma sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

Azil soruşturmasının yürütülmesi için savcılar Başkan Yeol'ü ikinci kez ifadeye çağırdı. Yeol, savcılığın dün yaptığı ilk ifade talebini henüz avukat tutmadığını gerekçe göstererek reddetmişti.

Başkan Yeol’ün azli yönünde verilen önergenin 14 Aralık’ta Ulusal Meclis’te onaylanması üzerine Yeol’un tüm başkanlık görev ve yetkileri mevcut başbakan Han Duck-Soo’ya devredildi.

Bütün bu gelişmelerle birlikte Yoon Suk Yeol'un üyesi olduğu ve halen iktidarda olan Halkın Gücü Partisi (PPP) lideri Han Dong-Hoon bugün görevinden istifa etti. Han Dong-Hoon, “Partinin yüksek konseyinin çökmesi nedeniyle parti başkanı olarak görevlerimi yerine getirmem imkansız hale geldi." şeklinde konuştu.

Ne Olmuştu?

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık’ta sıkıyönetim ilan ederek Ulusal Meclis’i kapatmıştı. Bunun üzerine ana muhalefet partisi Demokrat Parti (DP), bütün milletvekillerini Ulusal Meclis’e çağırmıştı ve meclisi açtırmıştı. Meclis, sabaha karşı saatlerde yaptığı oylamada Yeol'un sıkıyönetim kararını kaldırmıştı ve bu karar Bakanlar Kurulu'nca onaylanmıştı. Bunun üzerine sıkıyönetim 4 Aralık saat 04:30’da sona ermişti.

Hemen ardından iktidar partisi Halkın Gücü Partisi'ne muhalif partiler, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle, Ulusal Meclis'e Yoon Suk Yeol’in devlet başkanlığından azledilmesi için bir önerge sunmuştu.

7 Aralık’ta Başkan Yoon Suk Seol, kendisi hakkında Ulusal Meclis’te oylanan ilk azil önergesi oturumu öncesinde, sıkıyönetim kararının tüm siyasal ve yasal sorumluluklarını üstleneceğini ve kendisiyle ilgili kararı üyesi olduğu ve iktidarda olan Halkın Gücü Partisi’ne (PPP) bıraktığını belirterek sıkıyönetim kararı için özür dilemişti.

(EC)