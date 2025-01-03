Güney Kore’de siyasi kriz: Başkan konutundan çıkmadı

Güney Kore Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO), hakkında tutuklama emri bulunan Güney Kore lideri Yoon Suk Yeol’un başkanlık sarayını terk etmemesi üzerine infazın ertelendiğini açıkladı.

Dün yerel saatle sabah 08:00’de (TSİ 02:00) tutuklama emri üzerine Yoon Suk Yeol’u başkanlık ofisinden almaya gelen 20 yetkili Yeol’un 200 kişilik koruma ekibinin engeliyle karşılaştı. Bir saat içinde tutuklama ekibine 60 yetkili daha katıldı.

Güney Kore Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında, 3 Aralık 2024’teki kısa süreli sıkıyönetim ilanıyla bağlantılı olarak “ayaklanma” ve “görevi kötüye kullanma” suçundan tutuklama emri bulunuyor. İnfazın uygulanması için 6 Ocak’a kadar süre bulunuyor.

Güney Kore merkezli haber ajansı Yonhap’a açıklama yapan CIO, Yeol’u tutuklamak üzere Seul’deki başkanlık konutu olan Mavi Saray’a gelen ekibin asker ve korumalardan oluşan 200 kişilik bir insan duvarıyla karşılaştığını açıkladı.

Yeol’un koruma ekiple yaşanan anlaşmazlığın sonuçsuz kaldığını söyleyen CIO yerel saatle 13:30’da “güvenlik kaygısı nedeniyle” infazın ertelenmesine karar verdiğini açıkladı.

AA’nın Yonhap’a dayandırdığı haberine göre adı açıklanmayan polis yetkilisi, "Yolsuzluk Soruşturma Ofisi savcıları, birinci ve ikinci bariyerleri geçtikten sonra konutun önünde Başkanlık Güvenlik Servisi ile açmaza girdiler." ifadesini kullandı.

Süreç esnasında CIO’nun tutuklama ekibi herhangi bir gözaltı yapmadı.

Tutuklama ve arama yapmak için başkanlık konutuna gelen CIO ekibi mahkeme emrini gösterdi. Ancak CIO’nun konuta girişi, Yeol’un koruma ekibi olan Başkanlık Koruma Servisi’nin başkanı Park Chong-jun tarafından engellendi.

Park Chong-jun, Eylül 2024’te Yoon Suk Yeol tarafından Başkanlık Koruma Servisi’nin başkanlığına getirilmişti. Chong-jun, daha önceden Yeol’un partisinde görev yapıyordu.

Yeniden inceleme yapılacak

CIO soruşturma ekibi, başkanlık konutuna giriş için koruma ekibiyle müzakere yürüttüğünü, ancak sonuç alamadığını kaydetti. Başkanlık ofisi Mavi Saray’ın içinde Yoon Suk Yeol’un avukatları da bulundu.

Yeol’un tutuklanmasını engellemek için gelen kalabalığın büyüklüğüne işaret eden CIO, “alanda bulunan ekibimizin güvenliğinden endişe duyduk. Yeniden inceleme yaparak sonraki adımlarımıza karar vereceğiz. Hukuki süreci reddeden sanığın (Yoon Suk Yeol) tutumunu kınıyoruz.” dedi.

Yoon Suk Yeol için toplanan protestocular

Tutuklama yetkilileri ile Yeol’un koruma ekibi arasında anlaşmazlık sürerken Yeol’u destekleyen yaklaşık 1000 kişi, başkanlık konutu önünde eylem yaptı.

2023’te yapılan parlamento seçimlerini muhalefet partisi Demokrat Parti büyük bir çoğunlukla kazanmıştı. Ancak halkın Yoon Suk Yeol’u destekleyen kesimi oylarda yolsuzluk yapıldığını iddia ediyor.

Yeol’un 3 Aralık 2024 gecesi ilan ettiği sıkıyönetim ilanında başvurduğu argümanlardan biri de seçimleri kazanan muhalefet partisinin yolsuzluk yaptığı iddiasıydı. Ancak hem seçim komitesi hem de Anayasa Mahkemesi yolsuzluk iddialarının asılsız olduğuna hükmetmişti.

Ne olmuştu? Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık’ta sıkıyönetim ilan ederek Ulusal Meclis’i kapatmıştı. Bunun üzerine ana muhalefet partisi Demokrat Parti (DP), bütün milletvekillerini Ulusal Meclis’e çağırmıştı ve meclisi açtırmıştı. Meclis, sabaha karşı saatlerde yaptığı oylamada Yeol'un sıkıyönetim kararını kaldırmıştı ve bu karar Bakanlar Kurulu'nca onaylanmıştı. Bunun üzerine sıkıyönetim 4 Aralık saat 04:30’da sona ermişti. Hemen ardından iktidar partisi Halkın Gücü Partisi'ne muhalif partiler, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle, Ulusal Meclis'e Yoon Suk Yeol’in devlet başkanlığından azledilmesi için bir önerge sunmuştu. 14 Aralık’ta Ulusal Meclis, Yoon Suk Yeol’un azli için verilen önergeyi 85’e karşı 204 oyla onaylamıştı. Azledilen Yeol'un başkanlık görev ve yetkileri ise Başbakan Han Duck-soo'ya vekaleten devredilmişti. Bunun üzerine Güney Kore Anayasa Mahkemesi tarafından Yeol’ün azil davası süreci başlatılmıştı. 30 Aralık'ta ise Güney Kore Yolsuzluk Soruşturma Ofisi, Seul Batı Bölgesi Mahkemesi'ne, Yoon Suk Yeol hakkında "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklama istemi vermişti.

(EC)