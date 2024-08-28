ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 28 Ağustos 2024 16:49
 ~ Son Güncelleme: 28 Ağustos 2024 17:27
2 dk Okuma

Güney Kore’de deepfake pornografisi yayılıyor

Yetkililer, Telegram üzerinden yayılan ve özellikle kadınlar ile çocukları mağdur eden dijital cinsel suçlarla mücadele için kapsamlı bir operasyon başlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Güney Kore’de deepfake pornografisi yayılıyor
Fotoğraf: Canva

Güney Kore hükümeti, ülke genelinde hızla yayılan ve şu ana dek en az 220 bin insanı mağdur eden deepfake pornografisiyle mücadele ediyor.

Telegram’da kadınların fotoğraflarını manipüle ederek deepfake pornografik materyali oluşturan ve dağıtan çok sayıda sohbet odası keşfedildi.

Olay, yaklaşık bir hafta önce Incheon’daki Inha Üniversitesi’nde öğrencilere ve mezunlara zarar veren suçluların tutuklanmasının ardından kamuoyunun dikkatini çekti. Polis, tutuklamalardan sonra konuyla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

Seul Büyükşehir Polis Ajansı Başkanı Kim Bong-Sik, videoların hem öğrenciler hem de öğretmenler üzerinden oluşturulmasının ve gençler arasında yayılmasının endişe verici olduğunu söyledi. Bu, ülke genelinde büyük bir korku ve öfkeye neden oldu.

Deepfake, bir kişinin görüntüsünün yapay zekâ kullanılarak başka bir kişiyle değiştirilmesine aracı olan bir medya türü.

Operasyon emri

Sohbet odalarında görüntüleri dolaşıma giren mağdurların çoğu reşit değil. Öte yandan mağdurlar arasında ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra öğretmenler ve askeri personel de var. Odalar, ülke genelindeki farklı üniversite isimlerine göre kategorize edilmiş durumda.

Deepfake görüntülerini yayanlar, mağdurların görüntülerini Instagram gibi sosyal medya platformlarından yasa dışı yollarla elde ediyorlar. Bu bağlamda sadece bir Telegram deepfake kanalının yaklaşık 133 bin 400 abonesi olduğu tespit edildi.

Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, söz konusu dijital cinsel suçlarla mücadele için kapsamlı operasyon emri verdi.

Öte yandan bazı kullanıcılar bu duruma tepki olarak, isimleri ve fotoğrafları da dahil olmak üzere olası faillerin bilgilerini paylaşıyor. Ancak bu bilgilerin doğruluğu henüz teyit edilmedi. (TY)

Deep Fake Güney Kore telegram dijital suç
ilgili haberler
Tuncel Kurtiz'in deepfake ile "ölümcül" bir reklamda oynatılması hangi aklın ürünü?
16 Nisan 2024
/yazi/tuncel-kurtiz-in-deepfake-ile-olumcul-bir-reklamda-oynatilmasi-hangi-aklin-urunu-294269
RUSYA SEÇİME MÜDAHALE EDİYOR İDDİASI
Kılıçdaroğlu'dan Kremlin'e: Elimizde somut kanıt var
12 Mayıs 2023
/haber/kilicdaroglu-dan-kremlin-e-elimizde-somut-kanit-var-278633
DEEP-FAKE UYARISI
Kılıçdaroğlu Türkiye seçimlerine dışarıdan çevrimiçi müdahaleler için Moskova'yı uyardı
11 Mayıs 2023
/haber/kilicdaroglu-turkiye-secimlerine-disaridan-cevrimici-mudahaleler-icin-moskova-yi-uyardi-278582
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Tuncel Kurtiz'in deepfake ile "ölümcül" bir reklamda oynatılması hangi aklın ürünü?
16 Nisan 2024
/yazi/tuncel-kurtiz-in-deepfake-ile-olumcul-bir-reklamda-oynatilmasi-hangi-aklin-urunu-294269
RUSYA SEÇİME MÜDAHALE EDİYOR İDDİASI
Kılıçdaroğlu'dan Kremlin'e: Elimizde somut kanıt var
12 Mayıs 2023
/haber/kilicdaroglu-dan-kremlin-e-elimizde-somut-kanit-var-278633
DEEP-FAKE UYARISI
Kılıçdaroğlu Türkiye seçimlerine dışarıdan çevrimiçi müdahaleler için Moskova'yı uyardı
11 Mayıs 2023
/haber/kilicdaroglu-turkiye-secimlerine-disaridan-cevrimici-mudahaleler-icin-moskova-yi-uyardi-278582
Sayfa Başına Git