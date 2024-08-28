Güney Kore’de deepfake pornografisi yayılıyor

Güney Kore hükümeti, ülke genelinde hızla yayılan ve şu ana dek en az 220 bin insanı mağdur eden deepfake pornografisiyle mücadele ediyor.

Telegram’da kadınların fotoğraflarını manipüle ederek deepfake pornografik materyali oluşturan ve dağıtan çok sayıda sohbet odası keşfedildi.

Olay, yaklaşık bir hafta önce Incheon’daki Inha Üniversitesi’nde öğrencilere ve mezunlara zarar veren suçluların tutuklanmasının ardından kamuoyunun dikkatini çekti. Polis, tutuklamalardan sonra konuyla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

Seul Büyükşehir Polis Ajansı Başkanı Kim Bong-Sik, videoların hem öğrenciler hem de öğretmenler üzerinden oluşturulmasının ve gençler arasında yayılmasının endişe verici olduğunu söyledi. Bu, ülke genelinde büyük bir korku ve öfkeye neden oldu.

1/ A deepfake porn crisis is gripping S. Korea following revelations of the widespread creation/distribution of such content on Telegram, affecting women of all ages. Victims incl. minors, students, teachers etc. Authorities struggling to contain spread. https://t.co/V5KbHhPuxh — Raphael Rashid (@koryodynasty) August 26, 2024 Deepfake, bir kişinin görüntüsünün yapay zekâ kullanılarak başka bir kişiyle değiştirilmesine aracı olan bir medya türü.

Operasyon emri

Sohbet odalarında görüntüleri dolaşıma giren mağdurların çoğu reşit değil. Öte yandan mağdurlar arasında ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra öğretmenler ve askeri personel de var. Odalar, ülke genelindeki farklı üniversite isimlerine göre kategorize edilmiş durumda.

Deepfake görüntülerini yayanlar, mağdurların görüntülerini Instagram gibi sosyal medya platformlarından yasa dışı yollarla elde ediyorlar. Bu bağlamda sadece bir Telegram deepfake kanalının yaklaşık 133 bin 400 abonesi olduğu tespit edildi.

Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, söz konusu dijital cinsel suçlarla mücadele için kapsamlı operasyon emri verdi.

Öte yandan bazı kullanıcılar bu duruma tepki olarak, isimleri ve fotoğrafları da dahil olmak üzere olası faillerin bilgilerini paylaşıyor. Ancak bu bilgilerin doğruluğu henüz teyit edilmedi. (TY)