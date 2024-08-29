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HABER
Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2024 16:49
 ~ Son Güncelleme: 29 Ağustos 2024 16:53
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Güney Kore’de deepfake pornografisi tehdidi: 1 kişi tutuklandı

Telegram üzerinden yayılan ve özellikle kadınlar ile çocukları mağdur eden dijital cinsel suçlar kapsamında tutuklanan şüpheli, beş yıl hapis cezası aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Güney Kore’de deepfake pornografisi tehdidi: 1 kişi tutuklandı
Görsel: Canva

Güney Kore hükümeti, ülke genelinde hızla yayılan ve şu ana dek en az 220 bin insanı mağdur eden deepfake pornografisiyle mücadele etmeye devam ediyor.

Deepfake, bir kişinin görüntüsünün yapay zekâ kullanılarak başka bir kişiyle değiştirilmesine aracı olan bir medya türü.

Tepkilerin ardından Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Telegram’da kadınların fotoğraflarını manipüle ederek deepfake pornografik materyali oluşturan ve dağıtan 28 yaşındaki bir şüpheliye 5 yıl hapis cezası verdi.

Güney Kore’de deepfake pornografisi yayılıyor
Güney Kore’de deepfake pornografisi yayılıyor
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“İğrenç ve tarif edilmesi zor”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, mahkeme şüpheliyi yaklaşık 400 deepfake videosu üretmek ve bu türden 1700 civarı görüntüyü yaymaktan suçlu buldu.

Kararda "Sahte videoların içeriği iğrenç ve tarif edilmesi zor," ifadesi kullanıldı.

Güney Kore polis verilerine göre, ülkede deepfake vakaları her geçen gün artıyor. 2023'te 180 olan vaka sayısı bu yılın ilk 7 ayında 297'ye ulaştı.

Ülkede 2019'da "nth-room" olarak adlandırılan olayda yine Telegram'daki bir sohbet grubu aracılığıyla cinsel içerikli görüntüleri oluşturulan birçok genç kadına şantaj yapıldığı ortaya çıkmıştı. Grubun lideri, 42 yıl hapis cezası almıştı.

Hükümetin bu konuda daha güçlü adımlar atmasını talep eden binlerce Güney Koreli kadın, 2018'de gösteriler düzenlemişti. (TY)

Deep Fake Güney Kore telegram dijital suç
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/haber/kilicdaroglu-turkiye-secimlerine-disaridan-cevrimici-mudahaleler-icin-moskova-yi-uyardi-278582
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