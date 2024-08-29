Güney Kore’de deepfake pornografisi tehdidi: 1 kişi tutuklandı

Güney Kore hükümeti, ülke genelinde hızla yayılan ve şu ana dek en az 220 bin insanı mağdur eden deepfake pornografisiyle mücadele etmeye devam ediyor.

Deepfake, bir kişinin görüntüsünün yapay zekâ kullanılarak başka bir kişiyle değiştirilmesine aracı olan bir medya türü.

Tepkilerin ardından Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Telegram’da kadınların fotoğraflarını manipüle ederek deepfake pornografik materyali oluşturan ve dağıtan 28 yaşındaki bir şüpheliye 5 yıl hapis cezası verdi.

Güney Kore’de deepfake pornografisi yayılıyor

“İğrenç ve tarif edilmesi zor”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, mahkeme şüpheliyi yaklaşık 400 deepfake videosu üretmek ve bu türden 1700 civarı görüntüyü yaymaktan suçlu buldu.

Kararda "Sahte videoların içeriği iğrenç ve tarif edilmesi zor," ifadesi kullanıldı.