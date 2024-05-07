Güney Kore, son 51 yılın en sıcak nisan ayını yaşadı

Güney Kore, geçen ay, ortalama sıcaklığın 14,9 derece ölçülmesiyle son 51 yılın en sıcak nisan ayını geride bıraktı.

Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), nisanda ülke çapındaki sıcaklık ortalamasının mevsim normallerinin üstünde seyrettiğini duyurdu.

KMA'nın verilerine göre, bu nisan ayı, Güney Kore'de ilk verilerin toplanmaya başlandığı 1973'ten bu yana en sıcak nisan ayı olarak kayıtlara geçti.

Güney merkezli rüzgârlar

Korea Times'ta yer alan habere göre, ülkedeki en sıcak gün termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği 14 Nisan oldu. KMA, sıcak hava dalgasında çok sayıda faktörün etkili olduğuna; ancak buna en büyük katkıyı güney merkezli rüzgârların sunmuş olabileceğine işaret etti.

Ayrıca KMA, Kuzey Kutbu'ndan orta enlemlere inen soğuk havanın bu dönemde görülmemesinin de sıcaklığı daha fazla artırmış olabileceğini vurguladı.

Güney Kore'nin yanı sıra Hong Kong, Çin ve Hindistan gibi çok sayıda bölge ve ülkede son yılların en sıcak nisan ayı yaşanmıştı. (TY)