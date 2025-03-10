Güney Kore: Kuzey Kore, birden fazla balistik füze fırlattı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönünde birden fazla balistik füze fırlattığını ileri sürdü.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin, yerel saatle 13.50 civarında Hwanghae bölgesinden Sarı Deniz istikametine birden fazla balistik füze fırlattığı iddia edildi ve Güney Kore ordusunun, ABD ile koordineli şekilde gelişmeleri takip ettiği, teyakkuz halinde olacağı kaydedildi.

Öte yandan, ABD ile Güney Kore, bugün ortak savunma kapasitelerini güçlendirmek amacıyla "Özgürlük Kalkanı 2025" (Freedom Shield 2025) Tatbikatı'nı başlattı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tehlikeli bir kışkırtıcı eylem olarak nitelendirilen ortak askeri tatbikat kınanmıştı.

Kore, 1910-1945 yılları arasında Japonya’nın sömürgesiydi. II. Dünya Savaşı’nda Japonya'nın yenilmesiyle Kore, 38. paralel hattı boyunca ikiye bölündü. Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki gerilim, günümüze kadar süregelen siyasi, askeri ve ideolojik çatışmalarla şekillendi. 2018 ve 2019’da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore lideri Moon Jae-in, birkaç kez zirve toplantıları yaptı. ABD Başkanı Donald Trump da Kuzey Kore ile görüşmelere katıldı; ancak müzakereler çöktü. Kuzey Kore, Güney ile temaslarını kesti ve sınırdaki iletişim hattını kapattı.

Bir balıkçının gözünden iki Kore

“Ağ” (The Net, 2016), Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk tarafından yazılıp yönetilen film.

Film, Kuzey Koreli bir balıkçının Güney Kore’ye sürüklenmesi sonrası yaşadığı olayları konu alır.

Filmin kahramanı Nam Chul-woo, Kuzey Kore’de ailesiyle birlikte yaşayan sıradan bir balıkçıdır. Bir gün balık avlamak için sınırda bulunan bir nehre açılır; ancak teknesinin ağı motoruna dolanır ve istemeden Güney Kore sularına sürüklenir. Güney Koreli askerler tarafından yakalanır ve casusluk şüphesiyle sorguya alınır.

Film, hem Kuzey hem de Güney Kore’nin ideolojik baskılarını ve bireyin iki sistem arasında nasıl sıkıştığını anlatırken, yönetmenin minimalizmi ve alegorik anlatım tarzıyla şekillenir. (TY)