Güney Kore'deki "sıkıyönetim" ilanı, Meclis kararıyla kaldırıldı

Güney Kore Meclisi, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanını görüşmek üzere toplandı.

Reuters'ın haberine göre, 300 sandalyeli mecliste mevcut bulunan 190 vekil sıkıyönetimin kaldırılmasını öngören önergeyi kabul etti.

Meclis kararının ardından sıkıyönetim ilanının geçersiz olduğu belirtildi. Güney Kore Meclis Başkanı da sıkıyönetim kararının geçersiz olduğunu söyledi.

Devlet Başkanı sıkıyönetim ilan etti

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını belirterek ülkede "sıkıyönetim" ilan ettiğini duyurdu.

Yoon, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor” dedi.

Yoon, sıkıyönetim yoluyla özgür ve demokratik Güney Kore'yi yeniden inşa edeceğini belirtti.

Ülkenin ana muhalefetteki Demokrat Partisi ise kararın ardından milletvekillerini parlamentoya çağırdı.

AA’nın Güney Kore'nin Yonhap haber ajansına dayandırdığı habere göre; ordu, parlamento ve siyasi partilerin faaliyetlerini yasakladı.

Yoon'un sıkıyönetim kararının, muhalefetteki Demokrat Parti'nin parlamento bütçe komisyonunda bütçe tasarısını reddetmesinin ve devlet denetçisi ile başsavcı hakkında görevlerini kötüye kullanma önergeleri sunmasının ardından geldiği belirtiliyor.

Öte yandan Genelkurmay Başkanı General Park An-su'nun sıkıyönetim komutanı olarak atandığı açıklandı.

General Park tarafından yayımlanan talimatnameye göre, protesto yürüyüşleri de dahil tüm siyasi faaliyetler yasaklandı.

Yerel saatle 23.00 itibariyle yürürlüğe giren talimatnamede, "Tüm medya ve yayınlar, sıkıyönetim komutanlığının kontrolü altındadır” denildi.

Talimatnamede, grevdeki stajyer doktorların da 48 saat içinde işlerinin başına dönmeleri emredildi.

(RT)