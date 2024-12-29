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DÜNYA
Yayın Tarihi: 29 Aralık 2024 09:00
 ~ Son Güncelleme: 29 Aralık 2024 19:43
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Güney Kore'de uçak kazası: 179 kişi hayatını kaybetti

Bangkok-Muan seferi yapan 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, 1 yolcu ve 1 mürettebat kurtarılırken kalan 179 kişi hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Güney Kore'de uçak kazası: 179 kişi hayatını kaybetti

Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 179 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı’nın Güney Kore ajansı Yonhap'dan aktardığı habere göre, Jeju Air havayolu şirketine ait uçak, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Musan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı.

İtfaiye ekipleri, iniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçağın havalimanını çevreleyen çite çarptığını belirtti.

Ekipler, kazada büyük bölümü yanarak tahrip olarak uçağa müdahale ederek yangını söndürdü, 1 yolcu ve 1 kabin personelini kurtardı.

İtfaiye yetkilileri, kazada ilk belirlemelere göre 179 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçağın Bangkok-Muan seferini yaptığı, 2 Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi.

Kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığı aktarıldı.

Güney Kore'de devlet bakanı ve başbakan hakkında süren azil süreçleri nedeniyle iki makama da vekalet eden Maliye Bakanı Choi Sang-mok, kazanın ardından havalimanına gelirken görevlilere arama kurtarma çalışmaları için tüm çabaların sarf edilmesi talimatını verdi. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileyen Choi, hükümetin olanaklı tüm yardımı yapacağını belirtti.

Devlet Başkanlığı Ofisi'nde, Genel Sekreter Chung Jin-suk başkanlığında ilgili birimlerin sekreterlerinin katıldığı acil durum toplantısı yapıldı.

Emniyet Genel Müdürü Vekili Lee Ho-young, polis birimlerine tüm imkanları seferber ederek itfaiye ve diğer birimlerle birlikte çalışma talimatı verdi.

Jeju Air Üst Yöneticisi (CEO) Kim E-bae, kazanın ardından yaptığı özür açıklamasında hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi ve kurbanların yakınlarına her türlü desteği sağlayacakları sözünü verdi.

Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığının açıklamasında, uçak inmeden yaklaşık 6 dakika önce kontrol kulesinin, "kuş çarpmasına" karşı uyardığı, pilotun daha sonra "imdat" çağrısı yaptığı aktarıldı.

Yetkililer, iniş takımları arızasının, kuş çarpmasından kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

Güney Kore'de 7 günlük yas ilan edildi

Ülkede devlet başkanlığı makamına vekalet eden Choi, kazada hayatını kaybedenler için 7 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Choi, ayrıca Muan'ı "özel afet bölgesi" ilan ettiğini belirtti.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Güney Kore uçak kazası
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