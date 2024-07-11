Güney Kore'de Samsung işçilerinden 'süresiz' grev kararı

Güney Kore’deki Samsung Electronics’te çalışan ‘Ulusal Samsung Elektronik Sendikası’ (NSEU) üyesi işçiler, ücret iyileştirmesi ve yan haklar talebiyle başlattıkları üç günlük grevi, dün (10 Temmuz) itibarıyla ‘süresiz’ uzatma kararı aldı.

Seul merkezli haber ajansı Yonhap’ın haberine göre, sendika ‘süresiz’ grev kararını, şirket yönetiminin kendileriyle görüşmemesi üzerine aldıklarını açıkladı.

31 bin üyeye sahip olan ‘Ulusal Samsung Elektronik Sendikası’, şirketin 125 bin kişilik iş gücünün yaklaşık yüzde 25’ini oluşturuyor.

Sendikaya göre, aralarında şirketin ‘yarı iletken madde imalatı’ bölümünde çalışan 5 binden fazla işçinin de bulunduğu, yaklaşık 6 bin 500 işçi greve katılıyor.

Samsung ise çeşitli haber kaynaklarına verdiği demeçte, grevin şu ana kadar herhangi bir aksamaya yol açmadığını duyurdu.

“Şirket pişman olacak”

Sendika, resmi internet sitesi üzerinden “üretim hattındaki aksaklıkları açıkça tespit ettiğini” öne sürerken, şirketin kendilerini muhatap almama kararından ‘pişmanlık duyacağı’ uyarısında bulundu.

ABD merkezli yayın organı Bloomberg’e göre, sendika ilk olarak küçük çaplı bir çip üretim tesisini hedef alıyor. Ardından odağını Samsung’un ‘Pyeongtaek’ şehrinde bulunan yüksek bant genişliğine sahip çip üretim tesisine çevirmeyi planlıyor.

Sendikanın talepleri arasında tüm üyeler için taban ücrette yüzde 3,5’lik bir artış, ikramiye hakkının revize edilmesi ve sendikanın kuruluş gününde fazladan bir günlük izin verilmesi gibi maddeler yer alıyor.

Şirketin kâr marjı arttı

Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi olan Samsung, yapay zekanın yükselişe geçmesiyle birlikte kâr marjını önemli ölçüde artırdı.

Tayvan merkezli piyasa analiz firması TrendForce’a göre, Samsung dünya çapında DRAM çip pazarının %45.5’ini ve NAND Flash bellek çipi pazarının ise %36.6’sını elinde tutuyor. Bu ikili; piyasadaki bütün bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve sunucuların vazgeçilmez temel bileşenlerini oluşturuyor.

Samsung, yüksek bant genişliği bulunan bellek çiplerin en güncel hali olan ‘HBM3e’ modelinin onayını alamadı. Bunu sebebi ise Nvidia CEO’su Jensen Huang tarafından sunulan “Daha fazla mühendislik gerektiriyor” önerisi.

Bloomberg’e göre, Samsung’un ‘HBM’ tipi çip üretiminin büyük çoğunluğu otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Ancak buna rağmen grevin neden olabileceği herhangi bir kesinti, Samsung şirketinin Nvidia’nın çip tedarikçisi olma yarışında, rakip firma SK Hynix’i geçme şanslarını ciddi şekilde zayıflatabilir.

(BBA/VC)