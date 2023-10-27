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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 27 Ekim 2023 17:35
 ~ Son Güncelleme: 27 Ekim 2023 17:36
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Güney Kore'de orduda eşcinsel ilişkiyi "yasaklayan" yasa onaylandı

Aktivistler, eşcinsel askerlere yönelik "şiddet ve ayrımcılığı" körüklediğini belirterek, kararı kınadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/27/guney-kore-de-orduda-escinsel-iliskiyi-yasaklayan-yasa-onaylandi.jpg
csgorselarsiv.org

Güney Kore Anayasa Mahkemesi, orduda eşcinsel seksi yasaklayan bir yasayı onayladı.

BBC'nin haberine göre, Güney Kore'de mahkeme, eşcinsel seksin askerlerin "savaşa hazırlığına zarar verebileceğini ve disiplini zedeleyebileceğini" açıkladı.

Aktivistler, eşcinsel askerlere yönelik "şiddet ve ayrımcılığı" körüklediğini belirterek, kararı kınadı.

Mahkeme, beşe karşı dört oyla, askeri ceza kanununun 92-6 maddesinin anayasaya uygun olduğuna karar verdi. Yasa açıkça eşcinsel ilişkiye atıfta bulunmuyor, ancak hizmet sırasında "anal ilişki" veya "diğer herhangi bir uygunsuz eylemi" yasaklıyor.

İki yıla kadar hapis cezası öngörülüyor

Mahkeme, iki yıla kadar hapis cezası öngören yasayı, 2002 yılından bu yana dördüncü kez onaylamış oldu. Kore Askeri İnsan Hakları Merkezi Başkanı Lim Tae-hoon, "Dünya, LGBTİ+ ayrımcılığını ortadan kaldırma yolunda ilerledi, ancak Anayasa Mahkemesi zihinleri ileriye doğru tek bir adım bile atmadı" dedi.

Tıbbi bir durum olarak görülüyor

Güney Kore'de askerlik hizmeti zorunlu olduğu ve 18-28 yaş arasındaki tüm sağlıklı erkeklerin yaklaşık 20 ay askerlik yapması gerektiği biliniyor. Ülkede ayrıca, eşcinsel evlilikler tanınmıyor ve eşcinsel olmak bazen bir engellilik, hatta tıbbi bir durum olarak görülüyor.

(EMK)

eşcinsel aşk eşsincellik LGBTİ aktivistleri Kore
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