Güney Kore'de Meclis, Devlet Başkanının görevden alınması için oylama yapacak

Güney Kore'de muhalefet partilerinin, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi yaptığı beklenmedik sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise sundukları önerge bugün oylanacak.

Ulusal Meclis'te önergenin görüşüleceği oturum, yerel saatle 17.00'de (TSİ 11.00) başlayacak.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) ve 5 küçük muhalefet partisi, Yeol'un sıkıyönetim ilanının anayasaya ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle devlet başkanının görevden alınması için meclise önerge sunmuştu.

Başkan sıkıyönetim ilanı için özür diledi

Öte yandan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, yaptığı sıkıyönetim ilanı nedeniyle özür diledi.

Yeol, bugün mecliste yapılacak azil oylaması öncesinde kendisiyle ilgili kararı iktidar partisine bıraktığını belirtti.

AA’nın Güney Kore ajansı Yonhap'a dayandırdığı habere göre, Devlet Başkanı Yeol, sıkıyönetim ilanı için “Gerçekten üzgünüm ve bu beklenmedik durumdan endişe duyan halkımızdan özür diliyorum" dedi.

Sıkıyönetim kararını, devlet başkanı olarak "çaresizlik duygusuyla" aldığını ifade eden Yeol, bu ani kararın halkta yol açtığı endişe ve rahatsızlığı gördüğünü, bir daha böyle bir girişimde bulunmayacağını söyledi.

Yeol, sıkıyönetim kararının yasal ve siyasal tüm sorumluluğunu üstleneceğini vurguladı. Bugün Ulusal Meclis'te yapılacak azil oylaması öncesinde, göreviyle ilgili kararı, üyesi olduğu ve kendisini başkanlığa aday gösteren iktidardaki Halkın Gücü Partisine (PPP) bıraktığını belirtti.

Sendikalar istifa çağrısı yapıyor

Ayrıca Kore İşçi Sendikaları Konfederasyonu üyelerinin de aralarında bulunduğu binlerce sivil toplum kuruluşu üyesi, Yoon'un istifası için günlerdir eylem yapıyor.

Kore İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Katılımcı Demokrasi için Halkın Birliği ve diğer sivil toplum kuruluşu üyeleri, 4 Aralık günü başkent Seul'deki Gwanghwamun Meydanı'nda bir araya gelerek Yoon'un azledilmesini istemişti.

Kore İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Yoon istifa edinceye kadar süresiz grev kararı almıştı.

Ne olmuştu?

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yeol, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Yeol, sıkıyönetim ilan etmesini kendisine öneren Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un istifasını ise 5 Aralık'ta kabul etmişti.

(RT)