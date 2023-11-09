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DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Kasım 2023 11:30
 ~ Son Güncelleme: 9 Kasım 2023 11:57
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Güney Kore'de iş cinayeti: Sanayi robotu, işçiyi ezerek öldürdü

Mart ayında da 50 yaşlarında Güney Koreli bir işçi, otomobil parçaları üretim tesisinde çalışırken bir robot tarafından ciddi şekilde yaralanmıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/09/guney-kore-de-is-cinayeti-sanayi-robotu-isciyi-ezerek-oldurdu.png
Fotoğraf: The Korea Times

Güney Kore'de bir sanayi robotu, elleçlediği* ürün kutularından ayırt edemediği anlaşılan bir işçiyi ezerek öldürdü.

Koreatimes'ın yer alan habere göre 40'lı yaşlarında olan işçi, Güney Gyeongsang kentindeki tarım ürünleri dağıtım merkezinde çalışıyordu.

Habere göre durumun fark edilmesi üzerine işçi hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İşçiyi kutulardan ayırt edememiş

Yonhap Haber Ajansı da polise dayandırdığı haberinde, dolmalık biber dolu kutuları kaldırıp bir palete yerleştiren sanayi robotunun işçiyi kutulardan ayırt edemeyip vücudunun üst kısmını taşıma bandına doğru ittiği ve ezdiğini yazdı.

Olay, işçinin robotu incelediği sırada meydana geldi. Ajansın polisten aktardığına göre işçi, test çalışması öncesinde robotun sensör işlemlerini kontrol ediyordu. Testin başlangıçta 6 Kasım'da yapılması planlanmıştı ancak robotun sensöründe yaşanan sorunlar nedeniyle iki gün ertelenmişti.

Mart ayında da 50 yaşlarında Güney Koreli bir işçi, otomobil parçaları üretim tesisinde çalışırken bir robot tarafından ciddi şekilde yaralanmıştı.

*elleçlemek: Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflemek, yerini değiştirmek, büyük kaplardan küçük kaplara aktarmak, kapları yenilemek veya tamir etmek, havalandırmak. (Kaynak: TDK Sözlük)

(NT)

iş cinayeti robot Güney Kore
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/haber/guney-kore-de-binlerce-ogretmen-guvence-icin-greve-gitti-283568
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Meksika sınırında "Demokrat farkı": Çelik perde yerine robot köpek
11 Şubat 2022
/haber/meksika-sinirinda-demokrat-farki-celik-perde-yerine-robot-kopek-257572
Savaş robotu Urfa'daki oyuncak müzesinde sergileniyor
27 Ocak 2021
/haber/savas-robotu-urfa-daki-oyuncak-muzesinde-sergileniyor-238274
HRW: “Silahlı Robotlara” En Güçlü Muhalefet Türkiye’de
30 Ocak 2019
/haber/hrw-silahli-robotlara-en-guclu-muhalefet-turkiye-de-204975
Robot Sanbot’a Talimatla Bakan Arslan’dan Özür Dilettiler
8 Şubat 2018
/haber/robot-sanbot-a-talimatla-bakan-arslan-dan-ozur-dilettiler-194121
Ölüm Robotları
3 Ağustos 2002
Robot Gazeteci Üretildi
2 Mart 2002
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