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DÜNYA
Yayın Tarihi: 5 Ocak 2025 11:18
 ~ Son Güncelleme: 5 Ocak 2025 11:23
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Güney Kore'de görevden uzaklaştırılan Yoon'un hakkındaki tutuklama kararına itiraz reddedildi

Mahkeme, azil davası için beş duruşma tarihi belirledi, ilk duruşma 14 Ocak'ta yapılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Güney Kore'de görevden uzaklaştırılan Yoon'un hakkındaki tutuklama kararına itiraz reddedildi
Fotoğraf: AA

Güney Kore'de mahkeme, 3 Aralık 2024'te kısa süren sıkıyönetim ilanı nedeniyle devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'ün hakkında çıkarılan tutuklama kararına yaptığı itirazı reddetti.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Batı Bölge Mahkemesi, Yoon'un itiraz başvurusuna ilişkin kararını açıkladı.

AA'nın geçtiği habere göre, Mahkeme, Yoon hakkındaki tutuklanma ve devlet başkanlığı konutunun aranması kararlarının durdurulması talebini reddetti.

Aynı mahkeme, 31 Aralık 2024'te "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla yürütülen soruşturmada Yoon için tutuklama emri vermiş fakat resmi konuta giden polisler ile korumalar arasında arbede çıkması üzerine emrin infazını askıya almıştı.

Yoon hakkında sıkıyönetim ilanıyla bağlantılı olarak "ayaklanma ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla çıkarılan tutuklama kararının uygulanması için son tarih 6 Ocak.

Azil davasındaki ilk duruşma 14 Ocak'ta

Avukatı, Yoon'un Anayasa Mahkemesinde görülen azil davasında ifade vermeyi planladığını açıkladı.

Mahkeme, azil davası için beş duruşma tarihi belirledi, ilk duruşma 14 Ocak'ta yapılacak.

Diğer dört duruşma sırasıyla 16 Ocak, 21 Ocak, 23 Ocak ve 4 Şubat'ta düzenlenecek.

Yoon'un tutuklanmasını talep eden gösteriler devam ediyor. Yüzlerce protestocu, resmi konutun yakınında toplanarak Yoon hakkındaki kararların uygulanması çağrısında bulundu.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2023 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık'ta yapılan oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmişti. Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.

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(EMK)

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