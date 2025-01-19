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DÜNYA
Yayın Tarihi: 19 Ocak 2025 13:53
 ~ Son Güncelleme: 19 Ocak 2025 13:57
3 dk Okuma

Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon resmen tutuklandı

Yoon, Seul Batı Bölge Mahkemesi tarafından "ayaklanmaya liderlik etme" ve "yetkisini kötüye kullanma" suçlarından tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon resmen tutuklandı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve gözaltına alınan Yoon Suk Yeol resmen tutuklandı.

Yonhap'ın haberine göre, 15 Ocak'ta gözaltına alınan Yoon, Seul Batı Bölge Mahkemesi tarafından "ayaklanmaya liderlik etme" ve "yetkisini kötüye kullanma" suçlarından tutuklandı.

AA'nın haberine göre, Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO), savcılığın 20 gün dolmadan iddianameyi hazırlayacağını açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi ise mahkemenin tutuklama kararını eleştirdi.

Seul Batı Bölge Mahkemesi, sıkıyönetim soruşturması kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve gözaltına alınan Yoon Suk Yeol hakkında dün tutuklama kararı çıkarmıştı.

Yoon destekçileri mahkeme binasını bastı

Yoon'un tutuklanmasının ardından, bu kararı protesto eden göstericiler, Seul Batı Bölge Mahkemesi binasına girdi.

Binaya "zorla girdikleri, camları kırdıkları ve bina çevresinde konuşlu güvenlik güçlerine yangın söndürme tüplerini püskürttükleri" belirtilen protestocular ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, 45 protestocuyu gözaltına aldı.

Öte yandan, dün, Yoon hakkında tutuklama kararının görüşüldüğü sırada mahkeme binası önünde yaklaşık 44 bin kişi, eski Devlet Başkanı'na destek gösterisi düzenlemişti.

Polisin gözaltına aldığı 45 protestocunun, dünkü gösteriye de katıldıkları ifade ediliyor.

Yüksek Savcılık Ofisi, bu protestoları soruşturmak amacıyla 9 kişilik ekip kurulduğunu duyurdu.

Yoon ise tutulduğu gözaltı merkezinde yazdığı mektupta, "barışçıl protesto" çağrısı yaptı.

- Gözaltına alınmıştı

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Soruşturmacılar, Yoon'u devlet başkanlığı konutunda gözaltına aldıktan sonra Yolsuzluk Soruşturma Ofisinin başkent Seul'un güneyinde bulunan Gwacheon'daki ofisine götürmüştü.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Yoon, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla soruşturuluyor.

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Ne olmuştu?

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık’ta sıkıyönetim ilan ederek Ulusal Meclis’i kapatmıştı. Bunun üzerine ana muhalefet partisi Demokrat Parti (DP), bütün milletvekillerini Ulusal Meclis’e çağırmıştı ve meclisi açtırmıştı.

Meclis, sabaha karşı saatlerde yaptığı oylamada Yeol'un sıkıyönetim kararını kaldırmıştı ve bu karar Bakanlar Kurulu'nca onaylanmıştı. Bunun üzerine sıkıyönetim 4 Aralık saat 04:30’da sona ermişti.

Hemen ardından iktidar partisi Halkın Gücü Partisi'ne muhalif partiler, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle, Ulusal Meclis'e Yoon Suk Yeol’in devlet başkanlığından azledilmesi için bir önerge sunmuştu.

14 Aralık’ta Ulusal Meclis, Yoon Suk Yeol’un azli için verilen önergeyi 85’e karşı 204 oyla onaylamıştı. Azledilen Yeol'un başkanlık görev ve yetkileri ise Başbakan Han Duck-soo'ya vekaleten devredilmişti.

Bunun üzerine Güney Kore Anayasa Mahkemesi tarafından Yeol’ün azil davası süreci başlatılmıştı.

30 Aralık'ta ise Güney Kore Yolsuzluk Soruşturma Ofisi, Seul Batı Bölgesi Mahkemesi'ne, Yoon Suk Yeol hakkında "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklama istemi vermişti.

(EMK)

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