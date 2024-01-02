Güney Kore'de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı

Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung, Busan'da bir inşaat alanını ziyareti sırasında bıçaklı saldırıya uğradı.

Olay sabah saatlerinde Lee'nin Busan'ın Gadeok Adası'nda bir inşaat alanını ziyareti sırasında gerçekleşti. Basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada imza alma bahanesiyle Lee'ye yaklaşan saldırgan, elindeki kesici aletle onu boynundan yaraladı.

Saldırının ardından boynunda kanama olan bilinci açık durumdaki Lee, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Saldırgan olay yerinde yakalanırken, kimliğine ve eşkaline dair henüz detaylı bilgi verilmedi.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Soo-kyung, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un olayın ardından Lee'nin en hızlı şekilde hastaneye kaldırılarak tedavi edilmesi ve saldırının soruşturularak olguların tespit edilmesi için talimat verdiğini bildirdi.

Kim, Yoon'un, böylesi saldırının hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini vurguladığını aktardı.

Hayati tehlikesi yok

Ana muhalefet lideri boynundaki bıçak yarasından dolayı ilk önce Busan'daki üniversite hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi tamamlanan Lee'nin hayati tehlikesi bulunmadığı açıkladı. Ancak Lee, ek kanama endişesiyle ameliyat için helikopterle başkent Seul'e götürüldü. Destekçileri de Seul'deki acil servisin girişinin önünde toplandı.

Demokrat Parti de yaptığı yazılı açıklamada Lee'nin şah damarı çevresinde büyük bir kanama yaşanması konusunda endişeler bulunduğunu kaydetti. Açıklamada ayrıca, söz konusu saldırının bir terör eylemi ve demokrasiye yönelik bir tehdit olduğu vurgulandı.

Sosyal medyaya yüklenen görüntülerde, zanlının, Lee'nin 1 ay önce yine Busan kentinde katıldığı bir etkinlikte de görüldüğü tespit edildi.

Ulusal Polis Teşkilatı Genel Komiseri Yoon Hee-keun, yaptığı basın açıklamasında, saldırıya ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütmek üzere özel bir ekip kurulduğunu duyurdu.

Polis yetkilileri, zanlının kimliğine ve saldırı amacına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Nisan'da seçim var

Güney Koreliler, Nisan'da Lee'nin siyasi rakibi olan Deevlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yönetiminin kaderini belirlemede kilit rol oynayacak seçimlerinde oy kullanacak.

Seçimler, Yoon'un partisinin Ulusal Meclis'te daha fazla sayıda sandalye kazanıp kazanamayacağını ve Yoon'un beş yıllık görev süresinin geri kalanında yasa geçirip geçiremeyeceğini belirleyecek. Lee, 2022 başkanlık seçimlerinde Güney Kore'nin demokratik tarihindeki en az farkla Yoon'a yenildi.

Salı günü açıklanan son anket sonuçlarına göre iki büyük siyasi parti yarış halinde. Katılımcıların yüzde 35'i Demokrat Parti'yi, yüzde 34'ü ise Yoon'un iktidardaki Halkın Gücü Partisini destekleyeceğini söyledi.

Lee, Güney Kore'nin en kutuplaştırıcı politikacısı olarak görülüyor. Lee, Seul yakınlarındaki Seongnam'ın belediye başkanı ve ülkenin en kalabalık eyaleti olan Gyeonggi'nin valisi olarak görev yaptı.

Lee, Andong'ta yoksul bir ailede büyüdü. Gençliğinde bir fabrikada çalıştı ancak okulda başarılı oldu, hukuk fakültesine kabul edildi.

(HA)