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DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Temmuz 2025 16:19
 ~ Son Güncelleme: 9 Temmuz 2025 16:20
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Güney Kore, aylar önce ülke sularına sürüklenen 6 Kuzey Koreli balıkçıyı iade etti

Güney Kore Birleşme Bakanlığı yetkilisi: "İki ülke arasında iletişim olsaydı, geri gönderme işlemi çok daha sorunsuz gerçekleştirilebilirdi."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Güney Kore, aylar önce ülke sularına sürüklenen 6 Kuzey Koreli balıkçıyı iade etti
"Ağ" (The Net) filminden bir kare, Yön.: Kim Ki-duk

Güney Kore, mart ve mayısta ülke sularına sürüklenmeleri sonrası kurtarılan 6 Kuzey Koreli balıkçının ülkelerine iade edildiğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı'ndan bir yetkili, balıkçıların iadelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Balıkçılardan ikisinin martta, dördünün mayısta kurtarıldığı bilgisini paylaşan yetkili, Kuzey Korelilerin Doğu Denizi'ndeki deniz sınırından ülkelerine geri gönderildiğini belirtti.

Bakanlık yetkilisi, "İki ülke arasında yakın temas ve iletişim olsaydı, geri gönderme işlemi çok daha sorunsuz ve hızlı şekilde gerçekleştirilebilirdi," dedi.

Yetkili, Kuzey Kore’nin konuyla ilgili yanıt vermemesi nedeniyle kara yoluyla iadenin gerilim yaratabileceğini belirterek, balıkçıların bu yüzden deniz yoluyla geri gönderildiğini söyledi.

Bakanlık yetkilisi ayrıca, hükümetin, Kuzey Korelilerin geri gönderilmeden önce defalarca eve dönme isteklerini dile getirdiklerini teyit ettiğini aktardı.

İki ülke arasındaki gerilim

Kore, 1910-1945 yılları arasında Japonya’nın sömürgesiydi. II. Dünya Savaşı’nda Japonya'nın yenilmesiyle Kore, 38. paralel hattı boyunca ikiye bölündü. Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki gerilim, günümüze kadar süregelen siyasi, askeri ve ideolojik çatışmalarla şekillendi. 

2018 ve 2019’da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore lideri Moon Jae-in, birkaç kez zirve toplantıları yaptı. ABD Başkanı Donald Trump da Kuzey Kore ile görüşmelere katıldı; ancak müzakereler çöktü. Kuzey Kore, Güney ile temaslarını kesti ve sınırdaki iletişim hattını kapattı.

İki ülke sınırında, özellikle DMZ (Askerden Arındırılmış Bölge) bölgesinde zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

İzleme önerisi

” (The Net, 2016), Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk tarafından yazılıp yönetilen film.

Film, Kuzey Koreli bir balıkçının Güney Kore’ye sürüklenmesi sonrası yaşadığı olayları konu alır.

Filmin kahramanı Nam Chul-woo, Kuzey Kore’de ailesiyle birlikte yaşayan sıradan bir balıkçıdır. Bir gün balık avlamak için sınırda bulunan bir nehre açılır; ancak teknesinin ağı motoruna dolanır ve istemeden Güney Kore sularına sürüklenir. Güney Koreli askerler tarafından yakalanır ve casusluk şüphesiyle sorguya alınır.

Film, hem Kuzey hem de Güney Kore’nin ideolojik baskılarını ve bireyin iki sistem arasında nasıl sıkıştığını anlatırken, yönetmenin minimalizmi ve alegorik anlatım tarzıyla şekillenir. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Güney Kore kuzey kore kim Ki-duk The Net
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