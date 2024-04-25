Güney California Üniversitesi'nde Filistin'e destek eylemleri: 93 öğrenci gözaltında

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Güney California Üniversitesi, Gazze gösterilerine ve polisin öğrencilere müdahalesine sahne oluyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, öğrencilerin kampüsün belli bölgelerine çadır kurmasına izin vermeyen polis, göstericilerin dağılması için uyarılarda bulundu.

Öğrencilere dağılmaları için 10 dakika süre tanıyan Los Angeles polisi, gösteriye devam eden 93 öğrenciyi "izinsiz gösteri düzenleme" suçuyla gözaltına aldı.

Polis, üniversitenin ana kampüsünü halkın kullanımına kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Dün, göstericilerin yoğun olduğu bir bölümde bazı öğrenciler çadır kurmak isterken üniversite yönetimi buna izin vermemiş, daha sonrasında da polisin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Texas Üniversitesi'nde arbede

İsrail’in Gazze saldırılarını ve Filistinli sivillere yönelik eylemlerini protesto eden 200 kadar öğrenci, dün öğlen saatlerinde Texas Üniversitesi Austin yerleşkesinde toplanmış, polis ilk aşamada grubu yönlendirdiğini iddia ettiği 34 kişiyi gözaltına almıştı. Bu sırada atlı birliklerin de dahil olduğu güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede yaşanmıştı.

Polis göstericilere dağılmaları çağrısında bulunurken öğrenciler üniversite bahçesine oturarak eylemlerine devam etmiş, daha sonra polis bir kez daha bazı göstericileri gözaltına almıştı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)