Güney Afrika’nın İrlandalı avukatı prestijli ödülünü Filistinli kadınlara ithaf etti

İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) soykırımla suçlandığı davayı açan Güney Afrika'nın hukuk ekibinden İrlandalı avukat Blinne Ni Ghralaigh, Tatler Dergisince layık görüldüğü "Yılın Kadını Ödülü"nü Filistinli kadınlara ithaf etti.

The Palestine Chronicle'ın haberine göre, 2024 İrlanda Tatler Yılın Kadınları Ödülleri'nde "Uluslararası Yılın Ödülü"ne Ni Ghralaigh layık görüldü.

Haberde, Dublin'deki Shelbourne Hotel'de düzenlenen törende konuşan Ni Ghralaigh kabul konuşmasında Gazzeli kadınların direnişini ve dayanıklılığını övdü.

"Gazze'nin kadınları yeniden inşa edecek"

Ni Ghralaigh, "Bu ödülü Gazze'nin harika kadınlarına ithaf etmek istiyorum. Öldürülen on binlerce kadına, yaralanan daha fazlasına, tarif edilemez dehşetler yaşayan ve tüm olasılıklara rağmen hala direnen kadınlara. Yerinden edilmiş, aç, yasta olan, dul ve sakat bırakılan kadınlara. Annesiz kalan kızlara ve gün be gün çocuklarının küçük kefenlerini kucaklayan annelere. Hem kendilerini hem de herkesi bir arada tutan Gazzeli kadın doktor ve hemşirelere. Geçici çadırlarda ve bombalanmış binalarda yeni nesli eğiten bilim insanlarına, mühendislere, akademisyenlere ve öğretmenlere ithaf etmek istiyorum" dedi.

Gazze'de yaşananları anlatan gazeteci ve yazarların çabalarını öven Ni Ghralaigh konuşmasında, ödülünü aynı zamanda Gazze'deki soykırımı yayımlayan "yazarlara, şairlere, sanatçılara, müzisyenlere, kadın gazetecilere" de ithaf ettiğini belirtti.

Gazze'yi kadınların yeniden inşa edeceğini vurgulayan Ni Ghralaigh, "Kız kardeşlerini ve dünyayı sırtlarında taşıyan küçük kızlara. Daha önce İrlandalı kadınların ve dünyanın dört bir yanındaki kadınların yaptığı gibi, Gazze'yi enkaz ve yıkımdan yeniden inşa edecek olan Filistinli kadınlara" diye konuştu.

Uluslararası hukuk alanındaki savunuculuğuyla tanınan Ni Ghralaigh, UAD'deki soykırım davasının 11 Ocak'taki güçlü konuşmasıyla dünya çapında takdir toplamıştı.

(EMK)