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DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Haziran 2024 16:09
 ~ Son Güncelleme: 13 Haziran 2024 16:11
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Güney Afrika’da maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, tüm vakaların, salgının yaşandığı ülkelere seyahat geçmişi olmayan 30-39 yaş aralığındaki erkeklerden oluştuğunu, bunun, hastalığın ülkede yerel olarak yayıldığını gösterdiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Güney Afrika’da maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm

Güney Afrika Cumhuriyeti Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) ülkede maymun çiçeği virüsü "mpox" nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Enstitü, Güney Afrika’nın en büyük eyaletleri Gauteng ve KwaZulu-Natal'da toplam 6 maymun çiçeği vakası tespit edildiği duyurdu.

Virüs daha önce Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Hindistan’da ölümlere yol açtı. DSÖ, 2022 yılında 78 ülkede 18 binin üzerinde maymun çiçeği vakası tespit edildiğini açıklamıştı.

Seyahat geçmişi olmayan vakalar

Ölen ilk hastanın, 10 Haziran'da Gauteng'deki Thembisa Hastanesinde hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, Kwa-Zulu-Natal'da da maymun çiçeği virüsü tespit edilen 38 yaşındaki bir erkek hastanın bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, tüm vakaların, salgının yaşandığı ülkelere seyahat geçmişi olmayan 30-39 yaş aralığındaki erkeklerden oluştuğuna dikkati çekilerek, "Bu durum, bu bulaşıcı hastalığın ülkede yerel olarak yayıldığını gösteriyor" bilgisi yer aldı.

Maymun çiçeği virüsü hakkında

Endemik bir virüsün yol açtığı ender hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü şeklinde ikiye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, 28 Kasım 2023'te hastalığın adını "ırkçı ve küçük düşürücü" olduğu gerekçesiyle "mpox" olarak değiştirmişti.

Nasıl bulaşıyor?

Türk Tabipler Birliği (TTB) maymun çiçeğinin nasıl bulaştığı ile ilgili Temmuz 2022'de yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaşmıştı:

"Maymun çiçeği hastalığı, maymun çiçeği virüsünün yol açtığı, hayvandan insana ve insandan insana bulaşabilen bir hastalıktır.

İnsandan insana bulaş mekanizması olarak; enfeksiyöz yaralar, kabuklar ve vücut sıvıları ile yakın temas, enfeksiyöz materyal ile kontamine olmuş çarşaf gibi eşyalarla temas, uzun süre yüz yüze temas (solunum salgıları ile temas veya damlacıklara maruz kalmak) ve gebeden fetusa geçiş düşünülmektedir.

Hastalığın başlangıcından, yaraların kabuklanıp tamamen epitelizasyonu gerçekleşene kadar kişiler bulaşıcı kabul edilmektedir."

(AS)

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30 Eylül 2022
/haber/maymun-cicegi-avrupa-da-vaka-sayisi-24-bini-gecti-267826
Çin’de ilk maymun çiçeği vakası: “Yabancılara dokunmayın”
19 Eylül 2022
/haber/cin-de-ilk-maymun-cicegi-vakasi-yabancilara-dokunmayin-267362
ABD’de maymun çiçeği kaynaklı ilk ölüm
13 Eylül 2022
/haber/abd-de-maymun-cicegi-kaynakli-ilk-olum-267080
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/haber/maymun-cicegi-salgini-endonezya-ve-kuba-da-ilk-vakalar-266112
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/haber/dso-dunyadaki-maymun-cicegi-vakalari-bir-haftada-yuzde-20-artti-265981
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