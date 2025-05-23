Güney Afrika’da kadın madencilerden ‘çıplak arama’ tepkisi

Küresel Sendika IndustriALL’ın üyesi olan Güney Afrika Ulusal Maden İşçileri Sendikası (NUM), Johannesburg’un yaklaşık 170 kilometre güneydoğusundaki Kopanang altın madeninde, kadın madencilerin her gün maruz bırakıldığı çıplak arama uygulamalarını kınadı.

industriall-union.org’un aktardığına göre, 12’den fazla kadın madenci, altın çaldıkları iddiasıyla güvenlik görevlileri tarafından çıplak aramaya zorlandıklarını bildirdi. Ancak bazı işçilerin tehdit edildiği ve konuşmaktan çekindikleri için bu sayının daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

Kopanang altın madenini, AngloGold Ashanti’nin 2018’de gerçekleştirdiği satışın ardından, Hong Kong merkezli Heaven-Sent SA Sunshine Investment şirketi işletmeye başladı. Maden yönetimi, aramaları genellikle vardiya bitiminde yapıyor; bu uygulamaya itiraz eden işçilere ise uzaklaştırma cezası veriliyor. Örneğin, bir kadın madenci, iç çamaşırını çıkarmayı ve bacaklarını açmayı reddettiği için işten uzaklaştırıldı.

“Şiddet ve tacizle mücadeleye kararlılıkla devam”

İşçiler ayrıca uzun saatler boyunca çalıştıklarını ve yer altına yiyecek götürmelerine izin verilmediğini ifade ediyor. NUM, bu insanlık dışı uygulamalara karşı yasal işlem başlatmayı değerlendiriyor; Maden ve Petrol Kaynakları Bakanlığı’nı soruşturma başlatmaya çağırıyor. Sendika, maden yönetimiyle de görüşmeler yaparak bu ihlallerin derhal sonlandırılmasını talep etti.

NUM, güvenlik görevlilerinin kadın madencileri çıplak aramaya maruz bırakmaması gerektiğini, bunun yerine işçilerin mahremiyetine ve onuruna saygı gösteren teknolojilerin kullanılabileceğini vurguluyor. Kadınlar, Gençler ve Engelliler Bakanlığı, madenin bulunduğu topluluklar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da Kopanang’daki uygulamaları kınadı.

Mart ayında düzenlenen NUM Kadın Konferansı’nda konuşan kadın yapılanması başkanı Magrett Gabanele, sendikanın “kadın madencilere yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve tacizle mücadeleye kararlılıkla devam ettiğini” belirtti.

“Güvenlik adına kadın bedenleri metalaştırılıyor”

NUM kadın yapılanmasının eski üyeleri Tania Bowers ve Lebo Mncayi-Poloko, Johannesburg merkezli Sowetan gazetesinde kaleme aldıkları yazıda şu ifadeleri kullandı:

“Bu sadece bir iş hukuku ihlali ya da mahremiyetin çiğnenmesi meselesi değil; bu, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin en saldırgan ve en vahşi hâlidir. Güvenlik adına kadın bedenlerinin metalaştırılmasıdır. Bu tür insanlık dışı uygulamalara olanak sağlayan sistemlerden fayda sağlayanların sessiz onayıdır. Kadın bedenleri gözetimin, şüphenin ve şiddetin nesnesi hâline geldiğinde, bu sadece kötü yönetimin değil; işyerinde kökleşmiş ataerkilliğin de bir tezahürüdür.”

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IndustriALL Sahra Altı Afrika Bölge Sekreteri Paule France Ndessomin ise şöyle dedi:

“Kopanang madenindeki güvenlik görevlilerinin, kadınların onurunu ağır şekilde ihlal eden bu eylemleri açık bir şekilde kınanmalıdır. Maden yönetimi, bu aşağılayıcı uygulamalara ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete son vermek için acilen etkili politikalar hayata geçirmelidir.”

(VC)