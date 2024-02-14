Güney Afrika: İsrail'in Refah'a saldırısı UAD kararlarını hiçe saymaktır

Güney Afrika'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Marthinus Van Schalkwyk, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen "İklim Değişiminin Gıda Güvensizliğine Etkisi" konulu üst düzey oturumda Gazze’deki durumla ilgili konuştu.

Dünyanın farklı yerlerindeki askeri saldırılar sonucu açlığın çok önemli bir tehdit haline gelmeye başladığına dikkati çeken Schalkwyk, bunun Filistin, Sudan ve Yemen'de açık bir şekilde görüldüğünü ifade etti.

“Refah, mülteci kampına dönüştü”

Schalkwyk, “Mülteci kampına dönüşen Refah'ta daha geniş saldırı yapılacağının açıklanması, Filistin halkının yerinden edilmesini daha kalıcı hale getiriyor ve neredeyse tamamen yok olan geçim kaynaklarını tehdit ediyor. Bu, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) 26 Ocak'taki kararını hiçe saymak anlamına geliyor” dedi.

BMGK'nin silahlı çatışmanın siviller üzerindeki etkilerine tanık olmaya devam ettiğinin, özellikle sivillerin korunmaması ve kasıtlı olarak insani yardıma erişimin engellenmesinin uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğunun altını çizen Schalkwyk, tarafların uluslararası hukuka uymak zorunda olduğunu vurguladı.

Schalkwyk, Güney Afrika'nın her türlü insani yardım kısıtlaması, alt yapıların hedef alınması ve açlığın savaş metodu olarak kullanılmasını kınadığını kaydetti.

“BMGK seyirci kalmamalı”

Cezayir Tarım ve Kalkınma Bakanı Youcef Cherfa da İsrail'in saldırıları sonucu “Gazze'de canlı hiçbir şeyin kalmadığını” belirterek, saldırıların gıda krizini tetiklediğini dile getirdi.

İşgal gücü İsrail'in en temel ahlak değerlerine bile saygı duymadığını ifade eden Cherfa, "BMGK, binlerce kişi öldürülürken, yaralanırken ve yerinden edilirken seyirci kalmamalı, harekete geçmeli" diye konuştu.

Cherfa, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) karalama kampanyasına maruz bırakılmasını da eleştirdi.

Ne olmuştu? İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını, Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini verdi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın 6 Şubat'ta siyasi kaynaklara dayandırdığı haberde, Refah kentinde operasyonlara başlamadan önce kentin tahliye edileceği belirtildi. İsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Netanyahu’nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedildi.

Refah kenti Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor. İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. Filistin resmi ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in dün gece kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtti. Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu. Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)