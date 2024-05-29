Güney Afrika genel seçimlerinde sandıklar kapandı, sonuçlar Cumartesi'den önce belli olmayacak

Güney Afrika Seçim Komisyonu (IEC) ülkenin apartheid döneminden çıkışından bu yana yedincisi düzenlenen genel seçimlerde her yerde sandıkların kapandığını açıkladı.

IEC 23 bini aşkın oy verme merkezinin yüzde 93'ünün Çarşamba sabahı resmi saat olan 7'de açıldığını söylüyor.Ülke genelindeki kimi oy verme merkezlerindeyse teknik aksaklıklar ve başka gecikmeler yaşandığına ilişkin haberler var.

Ülke genelinde otomatik oy kullanma uygulamalarında ortaya çıkan aksaklıklar nedeniyle uzayan oy kullanma işlemlerinin bir an önce bitirilmesi için IEC yerel oy kullanma merkezlerine gerekirse elle oy kullanmaya geçmeleri yolunda talimat yolladı.

IEC Baş Seçim Görevlisi Sy Mamabolo, Gauteng, Kwazulu-Natal, Doğu ve Batı Cape metrolarında çok uzun kuyruklar gördüklerini söyledi. Kapanış saatinde hala sırada olanlar oylarını kullanmadan bu sandıklarda oy verme süreci sonlanmayacak.

Muhalefet, değişim bekliyor, Başkan

Ramaphosa kazanacağından emin

Muhalefet liderleri seçimi yaklaşmakta olan değişimin ifadesi olarak görürken, 1994'ten beri iktidarda olan Afrika Ulusal Kongresi (ANC) lideri Cyril Ramaphosa seçmenlerin kendisini bir kez daha Cumhurbaşkanlığı konutuna göndereceğinden "kuşku duymuyor."

ANC'NİN KADER SEÇİMİ Güney Afrika'nın kurucu partisi mutlak iktidarı kaybetmekle yüz yüze

Çarşamba günü oy kullanmak için sandık başına giden Ramaphosa, "Gün, Güney Afrika'nın ülkemizin geleceğine, Güney Afrika hükümetine kimin liderlik edeceğine karar verme günü" dedi.

Ramaphosa oy kullanma merkezinde yaptığı konuşmada, "Halkın, bu ülkeyi yönetmeye devam etmek için Afrika Ulusal Kongresi'ne bir kez daha güvenini ifade edeceğinden, kalbimin derinliklerinde hiçbir kuşku duymuyorum" dedi.

Uzun kuyruklar

Kapanış saatine birkaç dakika kala, Mbombela, Mpumalanga ve çevresindeki seçmenler hala pek çok oy kullanma merkezine akın ediyordu. Seçmenler oy vermek için uzun kuyruklarda sıralarını bekliyor.

Sabah erkenden oy kullanmaya gelip kuyruklardan ötürü eve dönenler, akşam saatlerinde geri geldiklerinde hala kuyrukların erimediğini gördüklerini söylüyor.

KwaZulu-Natal'de durum

Durban Belediye Binası'ndaki oy kullanma merkezindeki seçmen kuyruğu, kentin merkezinde büyük bir bloku çevreliyor. İnsanlar beş sattir oy kullanma sırasında beklediklerini söylüyor.

Bir seçmen "Buraya üç buçukta geldik. Oy vermek için beklemek zorundayız ama şimdi kuyruklar yavaş ilerliyor ve IEC tarafından oylama istasyonundaki sorunun ne olduğuna dair hiçbir iletişim yok. Güney Afrika'nın tamamı için değişim istiyorum. Şimdi işsiz oturuyoruz ve hizmet sunumu çok yavaş ilerliyor. Halkımıza hizmet edecek bir hükümete ihtiyacımız var.” diyor.

Bir başkası, üç saattir beklediğini ve sırası gelip oyunu kullanana kadar bekleyeceğini söylüyor: “Oyumun büyük resme katkıda bulunacağına inanıyorum. Umarım bu hangi yöne giderse gitsin değişime yol açacaktır.”

KZN polisi, bazı oylama istasyonlarında hâlâ uzun kuyruklar yaşanması nedeniyle yüksek alarma geçildiğini söyledi. Polis sözcüsü Robert Netshiunda, uzun kuyrukların yaşandığı oy verme istasyonlarına güvenliği artırmak için ek kolluk görevlilerinin sağlandığını söyledi.

(AEK)