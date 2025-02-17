Güney Afrika: Dünyanın ilk açık gey imamı vurularak öldürüldü

Güney Afrika polisi, dünyanın "ilk açık eşcinsel imamı" kabul edilen Muhsin Hendricks'in ülkenin güneyindeki Gqeberha şehri yakınlarında vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Birleşik Krallık'ta yayımlanan The Guardian gazetesinin çevrimiçi yayınında yer alan habere göre, eşcinsel ve diğer dışlanmış Müslümanların güven içinde ibadet etmeleri amacıyla oluşturulan caminin imamını taşıyan aracın yolu kesilerek kurşunlandı.

The Guardian'ın haberine göre polis, geçtiğimiz cumartesi, imamın başka biriyle bindikleri arabanın önünü kesen bir araçtan çıkan "yüzleri örtülü, kimlikleri belirsiz iki şüphelinin [imamın arabasına] doğru birden çok el ateş açtı[ğını]" söyledi.

“[Saldırganlar], daha sonra olay yerinden kaç[arken] sürücü, aracın arka koltuğunda oturan Hendricks'in vurularak öldürüldüğünü fark etti.”

Polis, "Cinayetin nedeni[nin] bilinm[ediğini]" söyledi ve bilgisi olan herkesi ortaya çıkmaya çağırdı.

Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Derneği [ILGA] cinayeti kınadı.

Muhsin Hendricks bir Cuma vaazında

Yöneticilerden Julia Ehrt "ILGA World ailesi, Muhsin Hendricks cinayeti karşısında derin bir sarsıntı içinde ve yetkilileri, nefret suçu olabileceğinden korktuğumuz olayı kapsamlı bir şekilde soruşturmaya çağırıyor" dedi.

LGBTQ+ savunuculuğu gruplarında yer alan Hendricks, 1996'da eşcinsel olduğunu açıklamıştı. İki yıl sonra, kendisini topluluğun imamı olarak kabul eden LGBTQ+ Müslümanlar için memleketinde toplantılar düzenlemeye başladı. 2022'de Guardian'a "Garajımı açtım, bir halı serdim ve insanları çay içmeye ve sohbete davet ettim." demişti.

Hendricks, 2011'de bir arkadaşının eşcinselliğin kötülendiği bir vaaza katlanmak zorunda kalması üzerine bir cami kurarak imamlığını üstlenmiş, kararını "'Belki de kendi ibadet alanımızı başlatmamızın zamanı geldi, böylece insanlar yargılanmadan dua edebilir' dedim." diye anlatmıştı.

Hendricks'in doğduğu Cape Town'a yakın Wynberg'de imamı olduğu Al-Ghurbaah camisi, web sitesinde, "eşcinsel Müslümanlar ve dışlanmış kadınlara İslam'ı yaşayabilecekleri güvenli bir mekan" sağladığını yazıyor.

Hendricks 2022'de kendisi hakkında yapılan "The Radical" başlıklı belgeselde tehditler aldığına değinmiş, The Guardian'a kendisine koruma almasının tavsiye edildiğini ancak saldırılardan asla korkmadığını ve "gerçek olma ihtiyacının" "ölüm korkusundan daha üstün" olduğunu söylemişti.

Arapça öğretmeni ve moda tasarımcısı olarak çalışan Hendricks, 29 yaşındayken ilk kez annesine açılmıştı. Müslüman bir ailenin oğlu olan imam bir kadınla evililik yapmış, bir çocuk sahibi olmuş, daha sonra boşanmış ve babasının ölümünden sekiz yıl sonra ailesine cinsel yönelimini açıklamıştı.

Güney Afrika, geçtiğimiz yıl 28 bin cinayetle dünyada cinayet oranının en yüksek olduğu ülkelerden biriydi.

(AEK)