Gündüz Vassaf ve Derya Tolgay’dan İmamoğlu’na mektup: "Adalar'ı Koruyun”

Dünya Mirası Adalar Ekoloji ve Kültür Derneği yönetim kurulu üyeleri Gündüz Vassaf ve Derya Tolgay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hitaben bir mektup kaleme aldı.

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Mektupta, İstanbul’un Adalar ilçesinin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girebilecek niteliklere sahip olduğu ve bu özelliklerinin korunması gerektiği vurgulandı.

Vassaf ve Tolgay, Adalar'ın motorlu taşıt kullanımı nedeniyle ekosistemin tahrip olduğu, orman yangınlarına ve kazalara zemin hazırladığı konusunda kaygılarını dile getirdiler. Adalar'ın Türkiye'nin tek yaya bölgesi olduğunun ve yavaş yaşam akımına örnek olabilecek tek yeşil ilçe olarak öne çıktığının altını çizdiler. Adalar'da ulaşımın öncelikle yerel halkın ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi gerektiğini belirterek, ziyaretçilerin toplu taşıma araçları yerine yürüyerek keşfetmelerinin teşvik edilmesini istediler.

Mektupta, Adalar’da motorlu taşıt kullanımının artırılmasının, acil durumlarda itfaiye ve ambulans gibi araçların geçişini zorlaştırarak can güvenliğini tehlikeye atacağına dikkat çekildi. Vassaf ve Tolgay, İBB’nin yayalaştırma projelerinin Adalar için de örnek alınabileceğini ve “Yürü Be İstanbul” uygulamasına Adalar'daki yürüyüş rotalarının eklenmesini önerdiler.

Adalar ilçesi için yapılan Koruma Amaçlı İmar Planları’nda kıyıların plan dışında bırakılmasının ve Adalar’a ulaşımın denizle bağlantısız bir şekilde ele alınmasının hatalı olduğu vurgulandı. Ayrıca, Adalar’a vapur seferlerinin yeniden başlatılması ve deniz motorcularına devredilen ulaşımın vapur güvencesiyle sağlanması talep edildi.

Adalar halkının 4500 imza toplayarak İETT’ye ait “Adabüs”lerin kaldırılmasını istediği ve Adalar’ın ulaşım sorununa yönelik geniş katılımlı bir çalıştayın en geç 1 Ağustos 2024 tarihine kadar düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

Mektup özetle şöyle: En önemlisi, bir önceki (Ak Parti) İBB yönetiminde, Adalar şehir hatları seferlerinin yarısından fazlası kaldırılmış, Adalar’a ulaşım vapur yerine, olumsuz hava koşullarında seferleri aksayan, vapur güvencesinden yoksun deniz motorcularına devredilmişti. Bu nedenle, Adalar’a çalışan eski vapur seferlerinin yeniden başlatılması, Adalar halkının ulaşım ihtiyacını daha sağlıklı karşılayacaktır. Gelinen aşamada en öncelikli konu olarak, geçtiğimiz haftalarda Adalar halkından toplanan 4500 imzanın da dikkate alınarak, İETT’ye ait “Adabüs”lerin kaldırılmasını istiyoruz. Hemen sonrasındaysa, daha önce verilen sözler doğrultusunda, Adalar’ın ulaşım sorununu etkin bir biçimde çözmeye yönelik, tüm İstanbulluları mutlu edecek çözüm önerilerinin tartışılacağı geniş katılımlı bir ulaşım çalıştayının, durumun aciliyetini göz önünde bulundurarak, en geç 1 Ağustos 2024 tarihine kadar yapılmasını gerekli görüyoruz. Bu tarih size uygun olmadığı takdirde, bizlere en geç 1 Ağustos 2024 tarihine kadar, farklı bir tarih önermenizi rica ediyoruz. Bu öncelikleri göz önünde bulundurduğumuzda, kamuoyunu, Adalar için yürütülecek tüm planlar ve çalışmalarla ilgili bilgilendirmenizi ve Adalar halkının görüşlerini dikkate almanızı istiyoruz. İstanbullular, faytonların kaldırılmasından bu yana beş yıldır sabırla ulaşım sorununa çözüm beklemektedir. Bu süre içerisinde Adalar, neredeyse her gün kazaların yaşandığı başıboş bir ortama terkedildi. Ancak, Adalar halkı olarak sabrımız tükendi. Adalar, ivedilikle üstün evrensel niteliklerine uygun, sağlıklı ulaşım ve ziyaretçi yönetim çözümlerine kavuşturulmalıdır. Bu vesileyle, bünyesinde farklı disiplinlerden uzmanları barındıran Dünya Mirası Adalar Ekoloji ve Kültür Derneği olarak Adalar için geliştirilecek çözümlerin bir parçası olarak katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz.

(EMK)