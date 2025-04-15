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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 15 Nisan 2025 13:50
 ~ Son Güncelleme: 15 Nisan 2025 13:55
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‘Gündüz Apollon Gece Athena’ Pekin yolunda

Film, yetimhanede büyüyen Defne’nin, annesinin hayaletiyle karşılaşma umuduyla çıktığı yolculuğu konu alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
‘Gündüz Apollon Gece Athena’ Pekin yolunda
Filmdeki hayaletlerin yer aldığı bir kare.

Dünya prömiyerini 37. Tokyo Film Festivali’nde gerçekleştiren ve “Asya’nın Geleceği” ödülüyle dönen “Gündüz Apollon Gece Athena”, şimdi de 15. Beijing Uluslararası Film Festivali’nde (BJIFF) yarışma heyecanı yaşıyor.

Filmin Türkiye prömiyeri 44. İstanbul Film Festivali kapsamında 19 Nisan Cumartesi akşamı saat 19.00’da Atlas Sineması’nda gerçekleşecek.

Film, Asya’nın en prestijli festivallerinden biri olan Beijing Film Festivali kapsamında Tiantan Ödülü için yarışacak 17 film arasında yer alıyor.

Film; En İyi Uzun Metraj, Yönetmen, Senaryo, Görüntü Yönetimi, Müzik ve Oyunculuk dahil olmak üzere toplam 11 dalda ödüle aday gösterildi. Filmin yönetmeni ve senaristi Emine Yıldırım’a festivalde, başrol oyuncusu Ezgi Çelik’in yanı sıra oyuncu Gizem Bilgen ve yapımcı Dilde Mahalli eşlik edecek.

Bu yılki Tiantan Ödülleri jürisinin başkanlığını yönetmen Jiang Wen üstleniyor. Jüri üyeleri arasında ise Joan Chen, David Yates, Ni Ni ve Vincent Perez gibi uluslararası sinema dünyasının önemli isimleri bulunuyor.

44. İstanbul Film Festivali, beşinci gününde
44. İstanbul Film Festivali, beşinci gününde
Bugün 11:20

Fantastik bir arayışın hikâyesi

Film, yetimhanede büyüyen Defne’nin, annesinin hayaletiyle karşılaşma umuduyla çıktığı yolculuğu konu alıyor. 

Side Antik Kenti’nin etkileyici atmosferinde geçen bu arayış, fantastik unsurları, mizahı ve duygusallığı bir araya getiriyor. Ezgi Çelik ve Barış Gönenen’in başrollerini paylaştığı filme; Selen Uçer, Gizem Bilgen, Melih Düzenli ve Neyra Kayabaşı eşlik ediyor. Deniz Türkali ve Lale Mansur ise yıllar sonra ilk kez bu filmle beyazperdede buluşuyor.

Yapımcılığını Dilde Mahalli (Rosa Film) ve Emine Yıldırım’ın (Ursula Film) üstlendiği filmin görüntü yönetmenliğini Barış Aygen üstlenirken, kurguda Selda Taşkın, müziklerde ise Barış Diri imzası bulunuyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Gündüz Apollon Gece Athena 44. İstanbul Film Festivali Beijing Uluslararası Film Festivali emine yıldırım
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