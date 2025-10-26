ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 26 Ekim 2025 16:19
 ~ Son Güncelleme: 27 Ekim 2025 01:56
1 dk Okuma

Gündüz Apollon Gece Athena'nın soundtrack’i çıktı

Müziklerini Barış Diri’nin yaptığı, Gündüz Apollon Gece Athena filminin soundtrack albümü dijital platformlarda erişimde.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gündüz Apollon Gece Athena'nın soundtrack’i çıktı
Barış Diri/Instagram, @ubormentega

2025 Adana Altın Koza Film Festivali’nde Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü alan film, Gündüz Apollon Gece Athena, En iyi Müzik ödülüne de  layık görülmüştü. Daha çok enstrümantal parçalardan oluşan soundtrack albümünün temasına MS 2. yüzyıla ait olduğu düşünülen Seikilos Ağıdı referans oldu.

Emine Yıldırım’ın senaryosunu yazdığı  ve yönettiği Gündüz Apollon Gece Athena Dünya prömiyerini gerçekleştirdiği 37. Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde Asya’nın Geleceği bölümünden En İyi Film Ödülü almış ve 23 Ağustos’ta Japonya’da “Ihojin” (Yabancı) adıyla vizyona girmişti. Gündüz Apollon Gece Athena, ayrıca 44. İstanbul Film Festivali’nde SİYAD Ödülü, 28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde FIPRESCI Ödülü ile öne çıkmıştı. 15. Pekin Film Festivali’nde resmi seçki gösteriminde yer aldı.

Çok ödüllü Gündüz Apollon Gece Athena öncesinde Montpellier Film Festivali, Uluslararası Ankara Film Festivali, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nden de en iyi müzik ödülleri bulunan Barış Diri, film ve dizilerde yer alan “Derinden” “Davudi” “Yine Gönlüm Karardı” “Yalnızlık Zor” “Sana İhtiyacım Var” gibi eserleriyle de müzik dinleyicilerinin hafızasında yer etmiş bir sanatçı.

(ANZ/AEK)

Haber Yeri
İstanbul
Barış Diri adana altın koza film festivali
ilgili haberler
Hayaletlerle yoldaşlık ya da 'Gündüz Apollon Gece Athena'
30 Ağustos 2025
/haber/hayaletlerle-yoldaslik-ya-da-gunduz-apollon-gece-athena-310962
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Hayaletlerle yoldaşlık ya da 'Gündüz Apollon Gece Athena'
30 Ağustos 2025
/haber/hayaletlerle-yoldaslik-ya-da-gunduz-apollon-gece-athena-310962
Sayfa Başına Git