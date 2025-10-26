Gündüz Apollon Gece Athena'nın soundtrack’i çıktı

2025 Adana Altın Koza Film Festivali’nde Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü alan film, Gündüz Apollon Gece Athena, En iyi Müzik ödülüne de layık görülmüştü. Daha çok enstrümantal parçalardan oluşan soundtrack albümünün temasına MS 2. yüzyıla ait olduğu düşünülen Seikilos Ağıdı referans oldu.



Emine Yıldırım’ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği Gündüz Apollon Gece Athena Dünya prömiyerini gerçekleştirdiği 37. Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde Asya’nın Geleceği bölümünden En İyi Film Ödülü almış ve 23 Ağustos’ta Japonya’da “Ihojin” (Yabancı) adıyla vizyona girmişti. Gündüz Apollon Gece Athena, ayrıca 44. İstanbul Film Festivali’nde SİYAD Ödülü, 28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde FIPRESCI Ödülü ile öne çıkmıştı. 15. Pekin Film Festivali’nde resmi seçki gösteriminde yer aldı.

Çok ödüllü Gündüz Apollon Gece Athena öncesinde Montpellier Film Festivali, Uluslararası Ankara Film Festivali, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nden de en iyi müzik ödülleri bulunan Barış Diri, film ve dizilerde yer alan “Derinden” “Davudi” “Yine Gönlüm Karardı” “Yalnızlık Zor” “Sana İhtiyacım Var” gibi eserleriyle de müzik dinleyicilerinin hafızasında yer etmiş bir sanatçı.

(ANZ/AEK)