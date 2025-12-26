Gundê ku di nav lepên lehiyê de asê maye: Alapli Çamlibel

Çemê Alapliyê ku di Gundê Çamlibelê de derbas dibe, ji navenda navçeya Alapliyê digihîje Deryaya Reş.
Li gorî daneyên Wezareta Çandinî û Daristanan, gund xwediyê erdê çandiniyê yê herî baş e.
Qadeke 125 hektarî li kêleka çem di sala 2005an de ji aliyê Wezareta Veguhastin û Binesaziyê ve wekî herêmeke pîşesaziyê ya rêxistinkirî hate ragihandin. Di sala 2019an de, Kooperatîfa Bikaranînê û Alîkariyê ya Çêkirina Keştiyan ya SS. AYTEKê ji bo "Tesîsa Çêkirina Keştiyan" li vir serlêdan kir.
Qada projeyê li nêzî bîrên avê ye ku ji hêla Gundên Çamlibel û Okçular ve ji bo çandinî û xwedîkirina ajalan têne bikar anîn û tenê 200 metre dûrî çavkaniya ava bajarî a Alapliyê ye. Herêm di heman demê de xetereya lehiyê jî li ser heye.
Tevî xetereyên li ser xweza û tenduristiya giştî, gundiyan li dijî tesîsa pêşniyarkirî têkoşîneke qanûnî dane destpêkirin. Di sala 2024an de, gundiyan ji bo betalkirina biryara Rêveberiya Jîngeh, Bajarvanî û Guherîna Avhewayê ya Bajarê Zonguldakê ya “ÇED ne hewce ye”, doz li Dadgeha Îdarî ya Zonguldakê vekirin.
DSIyê ji bo neyê çêkirin hişyar kiriye
Rastbûna îtîrazên li dijî projeyê ji aliyê nêrîna Karên Avê ên Dewletê (DSI) ve tê piştgirî kirin.
DSIyê diyar kir ku boriyek ava vexwarinê (boriyên qebare mezin û hilgir ku ava li çavkaniyan tê hilberandin digihînin xala bikaranînê) li gund heye û divê tu cûre avahî neyê çêkirin.
Di raya saziyê de ku bi îmzeya Rêvebirê Herêmî yê DSIyê Mustafa Ustun ji Rêveberiya Taybet a Bajarê Zonguldakê re hatiye şandin, wiha hatiye gotin:
"Projeya boriya 'Ava Vexwarinê ya Zonguldak Alapliyê' li kêleka rê di nav qada plansaziyê de ye. Ji ber vê yekê, divê dûrahiya 5 metreyan ji milên rê vala were hiştin. Divê tu avahî li herêma ku ji hêla bendava rastê ya Çemê Alaplı ve di plana cîhê pêvekirî û dosyaya Zimanê Nîşankirina Qulika Kilîtê (KML) ya pêvekirî de hatî nîşankirin û nîşandan, neyê çêkirin. Bilindahiya lûtkeya bendavê, ku bi qasî hezar 450 metreyan li seranserê qada plansaziyê berdewam dike, divê li ser erdê were pîvandin û were destnîşankirin."
*EK- 3 Dîmenê satelytê yê rê ya ku di parsêlande derbas dibe nîşan dide
"Gund di her baran barîna zêde de di bin lehiyê de dimîne"
Berdevkê Platforma Xwebexşên Jîngehê ya Rojavayê Deryaya Reş Çetîn Yilmaz têkildarî mijarê bi bianetê re axivî û diyar kir ku herêma projeyê bi biryara Kabîneyê ya 1970an wekî "herêma ava vexwarinê" hatiye ragihandin û ev biryar hîn jî di meriyetê de ye.
Yilmaz daxuyaniya xwe wiha domand:
"Herêma projeyê bi biryara Kabîneyê ya 18ê Tîrmeha 1970an wekî 'herêma ava vexwarinê' hatiye ragihandin. Ev biryar, ku ji hêla Serokwezîrê wê demê Suleyman Demirel û Serokkomar Cevdet Sunay ve hatiye îmzekirin, hîn jî di meriyetê de ye. Di sala 2019an de, DSÎyê nivîsek ji dosyaya ÇEDê re şand û got ku ev herêm herêmeke lehiyê ye. Waliyê berê yê Zonguldakê, Mustafa Tutulmaz, bi xwe serdana herêmê kir û got, 'Ev herêmeke lehiyê ye, li vir destûr nayê dayîn ku avahî bê çêkirin.' Ev herêm bi her barana giran di bin avê de dimîne.
"Di sala 2024an de, Kooperatîfa Bikaranînê û Alîkariyê ya Çêkirina Keştiyan ya SS. AYTEKê ji bo "Tesîsa Çêkirina Keştiyan" li vir serlêdan kir. Cihê ku kooperatîf plan dike ku tesîsa xwe lê ava bike, nêzîkî çavkaniya avê ye ku av dide Alapliyê û bîrên ava vexwarinê yên 18 gundên derdorê ye. DSIyê bi daxuyaniya "Ev herêm ji bo lehiyê meyla lehiyê heye; em berpirsiyariya tu lehiyê qebûl nakin" bersiv da serlêdana ÇEDê. Wan diyar kir ku "DSI ne berpirsiyar e" di rewşa lehiyek potansiyel de. Bi heman awayî, AFADê jî diyar kir ku raya DSI ji bo wan girêdar e. Tevî vê yekê, Walîtiya Zonguldakê, bi rêya Rêveberiya Jîngeh, Bajarvanî û Guherîna Avhewayê ya Parêzgehê, biryarek da ku dibêje "ÇED ne hewce ye". Di cih de piştî vê yekê, AYTEK destûra avakirinê xwest.
"Par, Meclîsa Bajarê Zonguldakê bi dengên hem AKP û hem jî CHPê bi yekdengî destûr red kir; lêbelê, em dibînin ku di vê gavê de, proje ji ber zextên siyasî ji nû ve tê vejandin. Em ji çapemeniya herêmî dibînin ku gelek kes û sazî projeyê ji hin veberhêneran re wekî ku dest pê kiribe, bazar dikin. Hewldanek mezin tê dayîn da ku pêşî li keda avakerên qeyikên darîn û veberhêneran were girtin. Proje bi zorê ji nû ve tê vejandin. Lêbelê, em dizanin ku gelek yat û qeyikên li Stenbolê - nemaze yên darîn - ji hêla hunermendên Alapliyê ve têne çêkirin. Her çend em bê guman dixwazin derfetên kar bibînin ji ber pisporiya pîşeyî ya herêmê, heke tesîsek hilberînê ya wusa were çêkirin, divê ew li cîhek be ku zirarê nede xwezayê, ne li ser qada berhevkirina ava vexwarinê an jî li ser nivînek çem, û li herêmek ku li gorî rapora Nirxandina Bandora Jîngehê be."
Parlamentera CHPê Ertugrul: Em bi awayekî cidî dişopînin
Parlamentera CHPê ya Zonguldakê Eylem Ertuğrulê jî tekez kir ku her çend proje xwedî potansiyela kar be jî, hesasiyetên jîngehê di rêza yekem de ne.
Ertugrulê bal kişand ser van fikaran:
"Fikarên ku di nav gel de ji ber nêzîkbûna herêmê bi nivîna çem, cihê wê di nav herêmeke berhevkirina ava vexwarinê de û cihê wê di nav herêmeke ku meyla lehiyê heye, di vê gavê de ji her tiştî girîngtir in. Em van fikaran bi ciddî dişopînin. Her çend projeya çêkirina qeyikan ji bo herêmê firsendek mezin be jî, ji ber nezelaliyan pirsên cidî derdixe holê. Wekî her projeyek ku bi avahiya xwezayî ya herêmê, çavkaniyên avê û tenduristiya giştî ve girêdayî ye, pir girîng e ku daneyên zanistî werin bikar anîn û saziyên têkildar bi baldarî vekolînên pêwîst bikin."
Ertuğrul diyar kir ku divê proje ji ber hesabên siyasî neyê asteng kirin û got, "Qanûn û rêziknameyên Xeta Peravê mafek qanûnî ye ji bo ewlehiya jiyan û milkê xelkê herêmê. Ji ber vê yekê, divê pabendbûna tevahî bi qanûn û rêziknameyan re were misoger kirin."
Berdevkê Bajar yê Partiya Çep a Kesk: Tu kes li ser qanûnan nîne
Berdevkê Bajar yê Zonguldakê yê Partiya Çep a Kesk Alî Topaloglû, diyar kir ku hikûmet qanûnên xwe pêk nayîne nîne û got:
"Tevî nêrîna neyînî ya DSIyê, em tesîsa hilberîna keştiyan ya ku ji bo Gundê Çamlibelê tê plankirin bi tundî red dikin. Kes li ser qanûnan nîne. Pabendbûna bi Qanûna Herêma Peravê û rêziknameyên din re mafekî qanûnî ye ji bo ewlehiya jiyan û milkê xelkê herêmê. Em ê rê nedin wêrankirina xwezayê, bêparkirina ava vexwarinê ji herêmê re, û windakirina potansiyel a can û milkê."
Di dawiyê de me em bi mixtarê gundê Çamlibelê Mithat Mandaci re axivî. Mandaci jî weha got:
"Li vir ji bo çar gundan bîrên ava vexwarinê hene. Plan ew e ku ji bo avakirina tesîsê herêm bi tevahî bi betonê were nixumandin. Lêbelê, ev herêmek e ku dibe sedema lehiyê; me di demên berê de gelek caran lehiyê dîtiye. Ger av ji ber çêkirina betonê ya li vê herêmê biherike, bi qasî 11-12 malbatên li gundê me dikarin zirarên cidî bibînin, ku ev yek xetereya windakirina can û milkê çêdike. Ji ber vê yekê, me, wekî gundiyan, mesele bir dadgehê. Kes li ser qanûnan re nîne; em ê têkoşîna xwe ya hiqûqî heta dawiyê bidomînin."
