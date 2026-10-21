Günaydın AKP'nin transfer bilançosunu açıkladı

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana muhalefet partilerinden seçilen 106 belediye başkanının AKP'ye geçtiğini söyledi.

Günaydın, 32 belediye başkanının tutuklu olduğunu belirterek, operasyonların ve belediye başkanı transferlerinin muhalefet belediyelerini hedef aldığını söyledi.

Günaydın, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında gündemdeki konuları değerlendirdi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana muhalefet belediyelerine yönelik operasyonlara ve belediye başkanlarının AKP'ye geçmesine dikkat çekti.

Günaydın, seçimlerin üzerinden iki buçuk yıl geçtiğini belirterek, “O gün diğer siyasal partilerden seçilmiş olan 106 belediye başkanı, havuç ve sopa ilişkisiyle AKP'ye geçirilmiş” dedi.

Günaydın'ın paylaştığı bilançoya göre, CHP'den 36, Yeniden Refah Partisi'nden 41, İYİ Parti'den 11, diğer siyasi partilerden ise 18 belediye başkanı AKP'ye geçti.

Belediye başkanlarının tutuklanması yoluyla belediyelerin yönetiminin de el değiştirdiğini söyleyen Günaydın, İstanbul'da Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Beykoz, Şile, Üsküdar, Adalar ve Ataşehir'in yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hakkari Derecik ve İzmir Menderes'i örnek gösterdi.

Günaydın, “İki buçuk yıl evvel halk, açıkça AKP dışında çoğu o dönemin CHP, bu dönemin YENİ Partili belediye başkanlarına oy vermiş. Ama sen bunları, başkanlarını tutuklamak suretiyle belediye başkan vekili yoluyla AKP'ye transfer etmişsin” dedi.

32 belediye başkanı tutuklu

Günaydın, halen tutuklu bulunan belediye başkanlarının isimlerini sıraladı. Bu isimler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu da yer aldı.

Günaydın, toplam 32 belediye başkanının tutuklu olduğunu, bu isimlerden yalnızca Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın yakın zamanda tahliye edildiğini söyledi.

Tutuksuz yargılanan belediye başkanları arasında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'yı saydı.

Eski belediye başkanlarından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in tutuklu olduğunu da belirten Günaydın, 13 belediyede kayyım uygulamasının sürdüğünü söyledi.

Bu belediyelerden üçünün Esenyurt, Şişli ve Ovacık olduğunu, diğer belediyelerin ise DEM Partili olduğunu belirten Günaydın, muhalefet belediyelerinin hedef alındığını ifade etti.

Günaydın, “Türkiye'de bin 400 belediye varken gördüğünüz gibi gözaltı, tutukluluk, belediye başkanı transferi hep muhalif belediyeler üzerinden yapılıyor. Şimdi bunun demokratik olmadığı çok açık. Millet iradesi üzerinde bir etki yaratıyor mu, yaratmıyor mu? AKP'nin bu vahşilik, bu demokrasi dışılık, bu demokrasi tanımazlık işine yarıyor mu?” diye konuştu.

(EMK)