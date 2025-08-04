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Yayın Tarihi: 4 Ağustos 2025 09:19
 ~ Son Güncelleme: 4 Ağustos 2025 09:22
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Gümüşhane Belediyesi barınağında hayvanlar “açlıktan öldü” iddiasına soruşturma başlatıldı

Açıklamada, olayla ilgili olarak ilgili birimler tarafından yerinde araştırma yapıldığı ve sürecin titizlikle yürütüldüğü söylendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gümüşhane Belediyesi barınağında hayvanlar “açlıktan öldü” iddiasına soruşturma başlatıldı

Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane Belediyesi'ne ait Hayvan Bakım Evi'nde bazı hayvanların açlık ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirdiğine dair iddialar üzerine idari inceleme başlatıldığını açıkladı.

Valilik açıklamasında, söz konusu iddialara ve bu durumu belgeleyen görüntülere yer verildiği belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili olarak ilgili birimler tarafından yerinde araştırma yapıldığı ve sürecin titizlikle yürütüldüğü söylendi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"İhmali ya da kusuru bulunan kişiler hakkında gerekli idari işlemler eksiksiz olarak uygulanacaktır. Hayvan haklarının korunması ve tüm canlıların yaşam hakkının teminat altına alınması, devletimizin temel sorumlulukları arasında yer almaktadır. İnceleme süreci şeffaf bir şekilde yürütülecek, kamuoyu gelişmeler hakkında bilgilendirilecektir."

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(EMK)

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İstanbul
Hayvan Hakları hayvan barınağı
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