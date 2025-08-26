TÜRKÇE ENGLISH
Dîroka Weşanê: 26 Tebax 2025 11:31
 ~ Nûkirina Dawî: 26 Tebax 2025 11:34
1 xulek Xwendin

Gumanbarê ku li Enqereyê bi çekê kûçikek kuştibû, hat girtin

Dîmenên kameraya ewlehiyê nîşan didin ku gumanbar heft gule li holika kûçik reşandiye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Gumanbarê ku li Enqereyê bi çekê kûçikek kuştibû, hat girtin

Li Enqereyê gumanbarê ku bi çekê kûçikek kuşt duh (25ê Tebaxê) hate girtin.

Li gorî nûçeya Ajansa Anadoluyê, li Herêma Pîşesaziya Organîze ya Îvedîkê ya li navçeya Yenîmahalleyê kuçikên ku di du dikanan de dijîyan pê hev girtin.

Piştî vê yekê, yek ji xwediyê dikanan L.S., heft gule li kûçikê cîranê xwe reşaand û ew kuşt.

Li gorî Qanûna Parastina Ajalan a bi Hejmar 5199, her kesê ku bi zanebûn ajalek bikuje, ji şeş mehan heta çar salan bi cezayê girtîgehê tê cezakirin.

Gumanbarê ji aliyê polîsan ve hate desteserkirin û dadgehê biryara girtina wî da.

Dîmenên kameraya ewlehiyê nîşan didin ku gumanbar heft gule li holika kûçik reşandiye.

(TY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
ajal mafê ajalan ajalên li kolanan dijîn
