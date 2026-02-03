ENGLISH KURDÎ
HAKLAR
TBMM'DE BASIN TOPLANTISI

Gülüstan Koçyiğit: "Hemşire, Nusaybin'de tutuklanan Diyar Koç'u hastanede 'sarı torba'yla tehdit etti"

DEM Parti TBMM Grup Başkanvekili Gülüstan Koçyiğit "Hiçbir suçu, günahı olmayan, masum bir genç darp edildi. Ölümle burun buruna getirildi. Yetmedi ona refakat etmesi gereken hemşire tarafından da tehdit edildi. Diyar Koç'u darp eden polisler hakkında işlem başlatıldı mı?" dedi.

DEM Parti TBMM Grup Başkan Vekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, basın toplantısında/Fotoğraf: MA

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Nusaybin’de "bayrak indirdiği" iddiasıyla gözaltında işkence gören Diyar Koç'un Ankara’daki Etlik Şehir Hastanesi'nden Sincan Cezaevi'ne sevk sırasında bir hemşire tarafından tehdit edildiğini söyledi.

DEM Parti Grup Başkanvekili, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında güncel gelişmeleri  değerlendirirken Koç'un cezaevine sevki sırasında  görevli bir hemşirenin sarf ettiği sözleri gündeme getirdi: "Bu ırkçı, faşist, Kürt düşmanı hemşire, 'Bunu bana teslim edin gidin, gerekeni yaparım. Biz bunları sarı torbalarla teslim alıyorduk. Doğuda da görev yaptım. Eşim polis.'" diye konuştuğunu aktardı.

Koçyiğit: "Diyar Koç'un yaşam hakkı tehdit altında"

TBMM Grup Başkanvekili Koçyiğit, Diyar Koç'un karşılaştığı saldırıları sıraladı:

"[...] Hiçbir suçu olmayan, hiçbir günahı olmayan, masum bir genç darp edildi. Ölümle burun buruna getirildi. Yetmedi ona refakat etmesi gereken hemşire tarafından da tehdit edildi. Diyar Koç'u darp eden polisler hakkında bir işlem başlatıldı mı? Diyar Koç hâlâ yaşam mücadelesi veriyor. Peki, onu darp eden polislere ne oldu? Kolluğa ne oldu? Hepsi yakında herhalde ödüllendirilir. Çünkü bu ülkede muhalife karşı, Kürt'e karşı, kadına karşı işlenen suçların cezası yoktur.

Koçyiğit, "Diyar Koç’un iddia edildiği gibi bir eylemi[nin] de olmadığını" hatırlattı:

Hani çok sosyal medyada dolaşılıyor ya, bayrak indirdi falan. Böyle bir şey yok. Soruşturma dosyasında da yok. Bakanlık da böyle bir şey yok diyor. Ancak buna rağmen hedef gösteriliyor ve şu anda halihazırda cezaevinde de yaşam hakkı tehdit altındadır. Buradan bütün yetkililere bu konuda da çağrı yapmak istiyoruz.

(AEK)

