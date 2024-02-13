Gülten Kaya'dan "Ahmet'in Türküsü" filmi için açıklama: Ticari sömürü aracı
Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, 1 Mart'ta vizyona gireceği açıklanan "Ahmet'in Türküsü" filmine ilişkin açıklama yaptı.
GAM Müzik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Gülten Kaya, filmi bir ticari proje olarak gördüklerini ve asla desteklemeyeceklerini belirtti.
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Açıklamada şöyle denildi:
"Aramızdan 24 yıl önce ayrılan ve iradesini bizlerin temsil ettiği sanatçı Ahmet Kaya hakkında yapıldığı iddiası bulunan, adına 'film' demekten hicap duyduğumuz, başta sanatçının kendisine ve tüm sevenlerine yapılmış bir saygısızlık olarak gördüğümüz bu ticari projeyi asla desteklemediğimizi kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.
Sevenlerini, sanatçının sesini ve herhangi bir eserini içerisinde barındırmayan ya da hayatına dair herhangi bir doğru bilgiyi kendileriyle buluşturamayacak olan bu 'kurmaca' kandırmacasına karşı dikkatli olmaları için uyarmak isteriz.
Sanatçının itibarını ve değerlerini yok sayarak, yalnızca ismi üzerinden maddi kazanç sağlama gayretinde olan; fikrine, duygusuna, eserlerine, sevenlerine, ailesine, evlatlarına, ideallerine yüz çevirerek vahşi bir piyasa çarkının ve 'biyografik film' furyasının içine Ahmet Kaya'yı da zorla dahil etmek isteyen bu kişileri tanıyınız.
Değerli Ahmet Kaya sevenleri, dinleyicileri; sizlere 'Ahmet Kaya Filmi' gibi tanıtılan bu ticari sömürü araçlarına itibar etmeyiniz. Ahmet Kaya'nın kısacık ömrünün ağır ve hazin hikayesini barbarca araçsallaştıranlar, çöküşteki kariyerlerini Ahmet Kaya ismi üzerinden yeniden kurmaya çalışan kurnaz tüccarlardır. Bir yaşamı bütünüyle algılayıp seyirciye öyle aktarmak gibi hakiki ve esas dertlerden uzak, arama motorlarından edinilmiş yanlış bilgi kırıntılarından senaryo üretebilecek kadar amatör olan ve sinema sektörünü giderek bayağılaştıran bu tüccarların ve ticaretlerinin miadı nihayet dolduğunda, muhakkak gerçek bir Ahmet Kaya filmi yapılacaktır ve o haberi de sizlerle ilk paylaşan yine bizler olacağız."
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"Ahmet'in Türküsü" filminin konusu
1 Mart’ta seyirci ile buluşacak olan filmin yönetmenliğini Kudret Sabancı üstleniyor. Engin Elgün ve Savaş Korkmaz’ın yazdığı Film Ahmet Kaya‘nın sadece müzik kariyerini değil, aynı zamanda toplum üzerindeki etkisini ve eserlerini de mercek altına alıyor.
Ahmet Kaya’yı ise Celil Nalçakan canlandırıyor.
Filmde, ‘Kimler Ahmet Kaya’yı hedef aldı?’, ‘Neden Ahmet Kaya?’, ‘Ahmet Kaya Paris’te neler yaşadı?’, ‘Ahmet Kaya vatan hasreti çekerken başka hangi acıları yaşadı?’ gibi sorulara yanıt aranacak.
"İki Gözüm Ahmet" filmi de mahkemeye taşınmıştı
Sanatçı Ahmet Kaya'nın mirasçıları olan GAM Müzik ve eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, dört yıl önce de Ahmet Kaya'nın yaşam öyküsünü konu alan, Gani Rüzgar Şavata’nın yönetmenliğini yaptığı "İki Gözüm Ahmet" filmine karşı da yasal işlem başlatmışlardı.
Tedbir kararı veren mahkeme, filmin gösterimini, durdurmuştu. Karara itiraz eden X yapım, İstinaf Mahkemesi’ne başvurmuştu. X Yapım'ın temyiz başvurusunu inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, yapımcıyı haklı bulmuştu.
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(RT)