Gültan Kışanak’tan Vanlılara: Tarih yazdınız

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı iken yerine kayyım atanarak 31 Ekim 2016’da tutuklanan Gültan Kışanak, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan’ın mazbatasının iade edilmesiyle ilgili mesaj gönderdi.

Gültan Kışanak’ın azami tutukluluk süresi 25 Ekim 2023’te dolmasına rağmen hâlâ cezaevinde tutuluyor.

“Kayyım siyasetine son nokta”

Kışanak’ın Van halkına mesajı şöyle:

“Değerli Van halkı;

“Yürüttüğünüz mücadele tarihe mal oldu. Tarih yazdınız. Halklarımızın demokrasiye, barışa ve özgürlüklere dair umudunu büyüttünüz. Halkın iradesinin karşısında hiçbir kumpasın tutmayacağını gösterdiniz. Bize bu güzel duyguları yaşattığınız için sizi canı gönülden tebrik ediyor ve kutluyorum. Tüm Türkiye Van halkının onurlu direnişi karşısında demokrasiye, hukuka, adalete ve halk iradesine sahip çıkmanın önemini bir kez daha görmüş oldu. Demokrasiden yana olanların Van halkıyla gösterdiği dayanışma, geleceğe dair daha güzel hayaller kurmamıza vesile oldu.

“Bu onurlu direnişin saflarına yer alan 7'den 70'e tüm Van halkını selamlıyor, kayyım siyasetine son noktayı koyduğunuz için sizleri bir kez daha kutluyorum.” (TY)