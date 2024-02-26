ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 26 Şubat 2024 09:19
 ~ Son Güncelleme: 26 Şubat 2024 09:26
3 dk Okuma

Gültan Kışanak’tan kadın gazetecilere mektup

DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Gültan Kışanak, Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden kadın gazetecilere mektupla seslendi: “Kadın özgürlüğüne, toplumsal barışa ve demokratik ilkelere inanan özgür kalemler olmazsa bu mücadele başarılı olamaz.”

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gültan Kışanak’tan kadın gazetecilere mektup

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) Ankara Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adaylarından Gültan Kışanak, Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden kadın gazetecilere mektup yazdı.

Avukatları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşan mektup da Kışanak, kadın gazetecilerin eril dil ve zihniyete karşı verdiği mücadeleye dikkat çekti.

Kışanak'tan Kadın Gazetecilere: “Şapkadan Güvercin Çıkacak Günü Bekliyoruz”
Kışanak'tan Kadın Gazetecilere: “Şapkadan Güvercin Çıkacak Günü Bekliyoruz”
14 Ekim 2019

 Kışanak’ın mektubu şöyle:
 
Değerli basın mensupları, sevgili meslek yoldaşlarım. Basın özgürlüğünün ağır baskılar altında olduğu bir dönem de, mesleğin onuruna sahip çıktığınız için sizleri kutluyor ve selamlıyorum. Sizlerin şahsında, cezaevlerinde tutulan gazetecileri de selamlıyor, en yakın zamanda özgürlüklerine ve kalemlerine kavuşmalarını diliyorum.

Gazeteciliğe, çok idealist duygularla başladığımı hep söylerim. Maalesef mesleğimizin egemen ilişkiler içerisine çekilerek, kirletildiğinde kaleminin onuruna sahip çıkmak için her türlü bedeli ödeyen idealist gazetecilere de tanık oldum. Her alanda olduğu gibi hatta belki daha fazlasıyla kadın gazetecilerin karşılaştığı sorunları da yaşadım ve yaşıyorsunuz.

Benim kuşağımdaki kadın gazeteciler de, bugün takdir ile izlediğim kadın gazeteciler de bir yandan mesleğimizin onurunu koruyarak, hakikati halka ulaştırmak için mücadele ederken, bir yandan da medya düzenindeki eril zihniyete, eril dile ve cinsiyetçi yargılara karşı mücadele etmek zorunda kaldı, kalıyor.

Yaşam bana, kadınlar olarak özgür ve eşit bir gelecek arıyorsak hayatın her alanında ama özellikle basın ve siyaset alanında var olmamız gerektiğini öğretti. Hem özgür basın geleneğinde, hem de demokratik siyasette kadın özgürlük mücadelesine katılmak katkı yapmak için mücadele ettim. Her ikisinin de ne kadar önemli ve kritik olduğunu yaşayarak öğrendim. Bugün DEM Parti ve kadın meclisimizin, Ankara adaylığı önerisini de bu yaşam deneyiminin ortaya çıkardığı sorumluluk bilinciyle kabul ettim.

Elimden geldiği kadar, imkanlarım elverdiği ölçüde başta kadınlar olmak üzere halklarımızın beklentilerine cevap olmaya çalışacağım. Ama şunu da çok iyi biliyorum ki, bu mücadeleye ışık tutacak olan sizlersiniz. Kadın özgürlüğüne, toplumsal barışa ve demokratik ilkelere inanan; yalanı teşhir etmek, gerçeği halkla buluşturmak için mücadele eden özgür kalemler olmazsa, bu mücadele başarılı olamaz.

Toplumsal mücadeleler, sansür ve kara propaganda medyası tarafından kuşatılmış durumda. Sansürün bin bir türlüsü var bunlarda. En hafifi görmezden gelmek, yok saymaktır. Bununla baş etmek çok zor değil. Ama kara propaganda ve algı operasyonları, toplumun zihnini dumura uğratmış durumdadır.
 
Önyargıları kırmak, algı yönetimini boşa çıkartmak, hakikati anlatmak, dört bir yana toplumsal barış köprüleri kurmak için hep beraber mücadele edeceğiz. Kadın özgürlük mücadelesini, kadın dayanışmasını, kadın örgütünü büyütmek için mücadele edeceğiz.

Sizlere, şimdiden emeğiniz, çabanız ve dostluğunuz için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Sorularınıza, eleştirilerinize, önerilerinize de her zaman ihtiyaç duyacağımızı belirtmek istiyorum. Kolay gelsin sevgi ve saygılarımla.

(EMK)

Gültan Kışanak dem parti DEM Party yerel seçim Seçim 2024 kadın gazeteciler
ilgili haberler
DEM Parti Kadın Meclisi: Gültan Kışanak ile beraber yürüyelim
22 Şubat 2024
/haber/dem-parti-kadin-meclisi-gultan-kisanak-ile-beraber-yuruyelim-292249
Gültan Kışanak: Diyarbakır’dan Ankara’ya barış köprüleri kurmak için yola çıkıyoruz
17 Şubat 2024
/haber/gultan-kisanak-diyarbakirdan-ankaraya-baris-kopruleri-kurmak-icin-yola-cikiyoruz-292017
DEM Parti, Ankara’da Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan’ı aday gösterdi
17 Şubat 2024
/haber/dem-parti-ankarada-gultan-kisanak-ve-ozturk-turkdogani-aday-gosterdi-292016
Kışanak’tan topluma çağrı: Gelin bu ülkede akan kanı durduralım
17 Ocak 2024
/haber/kisanaktan-topluma-cagri-gelin-bu-ulkede-akan-kani-durduralim-290682
KOBANÎ DAVASI
Kışanak: Ben ve arkadaşlarım sanık değil davacıyız
16 Ocak 2024
/haber/kisanak-ben-ve-arkadaslarim-sanik-degil-davaciyiz-290601
Kışanak'tan Kadın Gazetecilere: “Şapkadan Güvercin Çıkacak Günü Bekliyoruz”
14 Ekim 2019
/haber/kisanak-tan-kadin-gazetecilere-sapkadan-guvercin-cikacak-gunu-bekliyoruz-214396
ilgili haberler
DEM Parti Kadın Meclisi: Gültan Kışanak ile beraber yürüyelim
22 Şubat 2024
/haber/dem-parti-kadin-meclisi-gultan-kisanak-ile-beraber-yuruyelim-292249
Gültan Kışanak: Diyarbakır’dan Ankara’ya barış köprüleri kurmak için yola çıkıyoruz
17 Şubat 2024
/haber/gultan-kisanak-diyarbakirdan-ankaraya-baris-kopruleri-kurmak-icin-yola-cikiyoruz-292017
DEM Parti, Ankara’da Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan’ı aday gösterdi
17 Şubat 2024
/haber/dem-parti-ankarada-gultan-kisanak-ve-ozturk-turkdogani-aday-gosterdi-292016
Kışanak’tan topluma çağrı: Gelin bu ülkede akan kanı durduralım
17 Ocak 2024
/haber/kisanaktan-topluma-cagri-gelin-bu-ulkede-akan-kani-durduralim-290682
KOBANÎ DAVASI
Kışanak: Ben ve arkadaşlarım sanık değil davacıyız
16 Ocak 2024
/haber/kisanak-ben-ve-arkadaslarim-sanik-degil-davaciyiz-290601
Kışanak'tan Kadın Gazetecilere: “Şapkadan Güvercin Çıkacak Günü Bekliyoruz”
14 Ekim 2019
/haber/kisanak-tan-kadin-gazetecilere-sapkadan-guvercin-cikacak-gunu-bekliyoruz-214396
Sayfa Başına Git